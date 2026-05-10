Luciano Darderi rimonta Paul e strappa il pass per gli ottavi al Foro Italico!

Nei sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia Luciano Darderi esce alla distanza in maniera prepotente. La testa di serie numero diciotto rimonta lo statunitense Tommy Paul 3-6 6-3 6-2 in due ore e ventiquattro minuti e strappa così il pass per gli ottavi di finale contro il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero due.

Lo statunitense tiene il servizio di apertura sull’errore di diritto del rivale. L’azzurro replica con il diritto in chop per l’1-1. I due contendenti concedono poco ai rispettivi rivali sui turni di servizio, l’unico gioco a concludersi ai vantaggi è il sesto. La svolta arriva nell’ottavo gioco quando, ai vantaggi, l’americano recupera la palla corta del rivale con il tocco sotto rete per il 5-3. Paul non trema e, alla seconda possibilità, firma il 6-3 con la volée.

L’americano, sulle ali dell’entusiasmo, continua a spingere e sul diritto in rete dell’azzurro sigla il break dell’1-0 alla terza opportunità e, dopo aver annullato due possibilità dell’immediato 1-1, allunga sul 2-0 sulla risposta fuori misura del rivale. Darderi accorcia sul 2-1 con l’ace e si procura la palla del 2-2, occasione che il suo rivale annulla a rete per poi griffare il 3-1 con il servizio vincente. L’italiano non si perde d’animo e, alla sesta opportunità, recupera il servizio firmando il 3-3 sul diritto fuori misura del rivale. Darderi prende fiducia, sorpassa con la palla corta del 4-3, timbra il 5-3 sull’errore di rovescio dell’americano e completa l’opera con il 6-3 che rimanda il verdetto al set decisivo.

La testa di serie numero diciotto firma il break in apertura sullo smash fuori misura del rivale, allunga sul 2-0 e continua la sua inesorabile progressione strappando nuovamente il servizio al giocatore americano che commette doppio fallo per il 3-0. Darderi, ormai in pieno controllo della contesa, continua a spingere e capitalizza gli errori di un avversario ormai fuori giri fino al bolide con cui forza l’errore di Paul per il 6-2.

L’azzurro chiude la sua prova con cinque ace, non commette doppi falli e serve il 61% di prime. L’italiano vince il 65% di punti quando serve la prima e il 68% quando deve affidarsi alla seconda. Darderi chiude la sua prova con 22 vincenti, sette in meno del rivale, ma limita a 28 i gratuiti, contro i 47 dell’americano.