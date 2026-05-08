Sport in tv oggi (venerdì 8 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 8 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla prima tappa del Giro d’Italia. La Corsa Rosa ha inizio e gli appassionati vivranno con grande partecipazione emotiva la frazione n.1, con la curiosità legata all’esito finale. La stessa curiosità ci sarà relativamente a quanto accadrà nel torneo di Roma di tennis.

Sulla terra rossa del Foro Italico tanti azzurri in campo e con la voglia di regalare emozioni al pubblico italiano presenti tra gli spalti. In primo piano anche il primo giorno del fine-settimana del Motomondiale a Le Mans. Sul circuito transalpino in MotoGP il confronto tra Aprilia e Ducati si arricchirà di un nuovo capitolo. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 8 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 8 maggio

08:00 Tiro a volo, Coppa del Mondo ad Astana (Kazakistan): terza giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

08:00 Judo, Grand Slam Astana 2026: prima giornata (fase eliminatoria) – Diretta streaming su Judo Tv.

08:15 Tiro a segno, Europei 2026: seconda giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

09:00 Canoa, Coppa del Mondo 2026 velocità: prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Moto3, GP Francia 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

09:15 Nuoto artistico, Campionati italiani 2026: eliminatorie duo femminile e duo mix – Nessuna copertura tv/streaming

09:41 Ciclismo, Giro di Grecia 2026: terza tappa – Diretta streaming sul canale YouTube ΔΕΗ Tour of Hellas.

09.50 Moto2, GP Francia 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.45 MotoGP, GP Francia 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

11:00 Tennistavolo, Mondiali a squadre: semifinali donne – Diretta streaming sul canale YouTube World Table Tennis.

11:00 Tennis, ATP Roma 2026: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253, Musetti-Mpetshi Perricard anche su TV8 HD; in streaming su SkyGo, NOW, Tennis TV, Musetti-Mpetshi Perricard anche su tv8.it

(Arnaldi vs de Minaur 1° match e inzio ore 11:00; Musetti vs Mpetshi Perricard quinto e ultimo match e inizio programma dalle 11:00 (non prima delle 20:30); Darderi vs Hanfmann quinto e ultimo match dalle 11:00)

11:00 Tennis, WTA Roma 2026: secondo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

(Grant vs Mboko 3° match e inizio programma alle 11:00; Cocciaretto vs Navarro 4° match e inizio programma alle 11:00 (non prima delle 19:00); Basiletti vs Svitolina quinto match e inizio programma alle 11:00)

13.15 Moto3, GP Francia 2026: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

13:30 Tennistavolo, Mondiali a squadre: semifinali uomini – Diretta streaming sul canale YouTube World Table Tennis.

13:40 Ciclismo, Giro d’Italia 2026: prima tappa – Diretta tv dalle 12:30 alle 14:05 su RaiSport HD e dalle 14:05 al termine su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su HBO Max.

14:00 Judo, Grand Slam Astana 2026: prima giornata (Final Block) – Diretta streaming su Judo Tv.

14.05 Moto2, GP Francia 2026: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14:53 Ciclismo femminile, Vuelta España Femenina 2026: sesta tappa – Diretta streaming dalle 16:05 su Discovery+ e HBO Max; dalle 16:30 su Eurosport1 HD e su DAZN.

15.00 MotoGP, GP Francia 2026: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

16:30 Nuoto artistico, Campionati italiani 2026: eliminatorie Acrobatic Routine – Nessuna copertura tv/streaming.

19:00 Nuoto artistico, Campionati italiani 2026: Finale Acrobatic Routine – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

19:00 Basket, Eurolega 2026: Zalgiris Kaunas vs Fenerbahce – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20:15 Basket, EuroLega 2026: Panathinaikos vs Valencia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20:30 Calcio, Serie B 2026: Avellino vs Modena – Diretta streaming su DAZN e LAB CHANNEL

20:30 Calcio, Serie B 2026: Catanzaro vs Bari – Diretta streaming su DAZN e LAB CHANNEL

20:30 Calcio, Serie B 2026: Cesena vs Padova – Diretta streaming su DAZN e LAB CHANNEL

20:30 Calcio, Serie B 2026: Virtus Entella vs Carrarese – Diretta streaming su DAZN e LAB CHANNEL

20:30 Calcio, Serie B 2026: Frosinone vs Mantova – Diretta streaming su DAZN e LAB CHANNEL

20:30 Calcio, Serie B 2026: Monza vs Empoli – Diretta streaming su DAZN e LAB CHANNEL

20:30 Calcio, Serie B 2026: Pescara vs Spezia – Diretta streaming su DAZN e LAB CHANNEL

20:30 Calcio, Serie B 2026: Reggiana vs Sampdoria – Diretta streaming su DAZN e LAB CHANNEL

20:30 Calcio, Serie B 2026: Sudtirol vs Juve Stabia – Diretta streaming su DAZN e LAB CHANNEL

20:30 Calcio, Serie B 2026: Reggina vs Palermo – Diretta streaming su DAZN e LAB CHANNEL

20:30 Calcio, Bundesliga 2026: Borussia Dortmund vs Eintracht Francoforte – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20:45 Calcio, Serie A 2026: Torino vs Sassuolo – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20:45 Calcio, Ligue1: Lens vs Nantes – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo e su NOW.

21:00 Calcio, Liga 2026: Levante vs Osasuna – Diretta streaming su DAZN.

