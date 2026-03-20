MotoGP oggi, GP Brasile 2026: orari prove libere, tv, programma, streaming

Venerdì 20 marzo andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP del Brasile, secondo round del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Goiânia, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale.

Tanta curiosità su quello che accadrà sulla pista brasiliana in MotoGP. Un circuito completamente inedito su cui i centauri dovranno essere abili a trovare nel più breve tempo possibile la quadra. Inoltre, sarà anche da considerare la variabile meteorologica, visto quanto accaduto in avvicinamento al week end iridato.

L’Autódromo Internacional Ayrton Senna, infatti, è stato colpito da violente piogge che hanno causato allagamenti nel paddock e in pista, mettendo temporaneamente a rischio lo svolgimento del GP. Tuttavia, i lavori di ripristino sono in corso e le condizioni meteo sembrano in miglioramento.

Fari puntati su Marco Bezzecchi che, con l’Aprilia, ha impressionato per come abbia iniziato la sua stagione. In Thailandia il romagnolo ha trionfato nel GP, mentre nella Sprint Race è incappato in un brutto errore. Una caduta di cui ha approfittato lo spagnolo Pedro Acosta (KTM), leader della classifica generale. Vedremo se le cose cambieranno e soprattutto se le Ducati ufficiali di Marc Marquez e di Francesco Bagnaia faranno la differenza.

Il venerdì del GP del Brasile, secondo round del Motomondiale 2026, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 sul tracciato di Goiânia.

MOTOGP IN TV

Venerdì 20 marzo (orari italiani)

Ore 13.00-13.45, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.00-14.50, Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.05-16.05, MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 17.15-18.00, Moto3 , Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 18.15-19.05, Moto2, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 19.20-20.35, MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP BRASILE MOTOGP 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208)

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Venerdì 20 marzo

Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere odierne, neanche in differita.