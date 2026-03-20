LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Bezzecchi sfida le Ducati, incognita maltempo

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Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sull’inedito circuito di Goiânia, il Circus delle due ruote, a distanza di oltre due decenni, torna a competere in terra brasiliana. Una pista tutta da scoprire e saranno anche da valutare le condizioni meteorologiche.

Le importanti perturbazioni che ci sono state in avvicinamento alla tappa del campionato non hanno reso così semplice la preparazione da parte degli organizzato. L’Autódromo Internacional Ayrton Senna, infatti, è stato colpito da violente piogge che hanno causato allagamenti nel paddock e in pista, mettendo temporaneamente a rischio lo svolgimento del GP. Tuttavia, i lavori di ripristino sono in corso e le condizioni meteo sembrano in miglioramento.

Variabile, quindi, da considerare nel lavoro di messa a punto che le varie scuderie dovranno portare avanti. I piloti lo descrivono come un tracciato “piccolissimo” e molto tecnico. Secondo Michelin, è una delle piste più severe del calendario per l’usura degli pneumatici. In questo contesto, trovare subito il set-up sarà fondamentale per i tempi serrati del week end.

Si torna a competere dopo che in Thailandia i risultati hanno sorriso allo spagnolo Pedro Acosta, per la prima volta in carriera in testa alla classifica del Mondiale in top-class, precedendo di sette lunghezze Marco Bezzecchi. Lo spagnolo, in sella alla KTM, ha saputo avvantaggiarsi delle varie situazioni di Buriram, mentre il romagnolo ha commesso un errore nella Sprint che ha compromesso un fine-settimana che avrebbe potuto essere ancora migliore. Da capire quale sarà la reazione della Ducati Factory, con Marc Marquez e Marco Bezzecchi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si inizierà a girare nelle prove libere 1 a partire dalle 15:05 italiane, mentre le pre-qualifiche che definiranno chi sarà in Q1 e in Q2 scatterà dalle 19:20 nostrane. Buon divertimento!