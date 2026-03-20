LIVE Alcaraz-Fonseca, ATP Miami 2026 in DIRETTA: il principio di una nuova rivalità?

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Carlos Alcaraz e Joao Fonseca, partita valevole per il secondo turno dell’ATP Master 1000 di Miami 2026. Esordio tutt’altro che agevole per il numero 1 del mondo che in Florida inizia il proprio cammino contro il talentuoso brasiliano.

Alcaraz è reduce dalla sconfitta in semifinale ad Indian Wells. Nel primo evento di questo Sunshine Double lo spagnolo è stato sorpreso da Daniil Medvedev, che ha avuto la meglio per 6-3, 7-6. Quella con il russo è stata la prima sconfitta della stagione dell’iberico che aveva iniziato l’anno vincendo gli Australian Open e l’ATP 500 di Doha.

Nuovo test di altissimo livello per Fonseca. Dopo aver affrontato Jannik Sinner negli ottavi di finale di Indian Wells, perdendo con un doppio 7-6 in poco più di due ore, la stella brasiliana affronterà per la prima volta in un match ufficiale anche il numero 1 del mondo. Per il talento verdeoro si tratta di una partita importante per misurare la propria crescita ad un anno di distanza dalla sua esplosione e dal suo ingresso nel circuito. Al primo turno del Miami Open Fonseca ha sconfitto Fabian Maroszan per 6-4, 3-6, 6-2.

L’incontro tra Alcaraz e Fonseca aprirà la sessione serale del day 3 di questo torneo con inizio non prima delle 19.00 locali, mezzanotte in Italia. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Alcaraz-Fonseca con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcun emozione di quest’incontro. Buon divertimento!