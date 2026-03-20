CurlingLive SportSport Invernali
LIVE Italia-Svizzera, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: serve un’impresa contro le vice-campionesse olimpiche
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesimo incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in programma a Calgary in Canada tra Italia e Svizzera. L’Italia torna sul ghiaccio per una sfida da “Mission Impossible” quella di provare a superare la Svizzera, vice-campionessa olimpica in carica.
La squadra composta da Stefania Constantini (skip), Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis e Marta Lo Deserto vuole provare, in un torneo certamente non facile, a regalarsi una soddisfazione dopo aver vissuto tanti momenti di alti e bassi in territorio nordamericano.
Le elvetiche, argento a Milano Cortina 2026, guidate dalla skip Xenia Schwaller, veleggiano nei quartieri altissimi della classifica, con l’obiettivo di salire sul podio anche nell’evento iridato andando a centrare una doppietta di medaglie in rapida successione che sarebbe pesante e storica.
Servirà precisione tanto nei tiri, quanto nelle spazzate, per mettere più stone possibili all’interno della house, vicino al bottone, per raccogliere più punti possibili nel corso dei 10 end in programma.
OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dell’undicesimo incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in programma a Calgary in Canada tra Italia e Svizzera: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.