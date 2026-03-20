Mondiali atletica indoor 2026 oggi (20 marzo): orari, tv, streaming, italiani in gara

Oggi venerdì 20 marzo si aprono i Mondiali Indoor 2026 di atletica: sarà Torun (Polonia) a ospitare la rassegna iridata al coperto, che si preannuncia altamente spettacolare, appassionante e avvincente, anche grazie alla presenza di tanti azzurri che ambiscono alle medaglie. L’Italia ha tutte le carte in regola per essere protagonista in questo appuntamento, già a cominciare dalla giornata odierna, dove verranno assegnati i primi tre titoli del fine settimana.

Riflettori puntati su Andy Diaz e Andrea Dallavalle nella finale del salto triplo: il Campione del Mondo in sala sarà chiamato a difendere lo scettro, l’argento iridato all’aperto vuole confermarsi tra i grandi dopo l’exploit di Tokyo. Da seguire le batterie dei 1500 metri: Pietro Arese e Federico Riva sul fronte maschile, Ludovica Cavalli e Marta Zenoni tra le donne, hanno tutte le carte in regola per accedere alla finale con ambizioni.

Samuele Ceccarelli e Filippo Randazzo proveranno a farsi largo nelle maglie dei combattutissimi 60 metri, che prevedono l’atto conclusivo in serata. Alessandra Bonora sarà impegnata nelle batterie dei 400 metri, Eloisa Coiro e Laura Pellicoro saranno coinvolte nel turno preliminare degli 800 metri, prime fatiche dell’eptathlon per Dario Dester. Si incoronerà anche la nuova padrona del getto del peso femminile, gara priva di azzurre al pari delle batterie dei 400 metri maschili.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi (venerdì 20 marzo) ai Mondiali Indoor 2026 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno (canale 201, per la sessione mattutina) e Sky Sport Arena (canale 204, per entrambe le sessioni); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI INDOOR ATLETICA OGGI

Venerdì 20 marzo

10.05 Eptathlon, 60 metri

10.20 60 metri (maschile), batterie

10.53 Eptathlon, salto in lungo

11.08 400 metri (femminile), batterie

11.39 Salto in lungo (femminile), finale

12.01 400 metri (maschile), batterie

12.51 800 metri (femminile), batterie

12.57 Eptathlon, getto del peso

13.26 800 metri (maschile), batterie

18.10 Getto del peso (femminile), finale

18.16 Eptathlon, salto in alto

18.22 1500 metri (femminile), batterie

18.54 1500 metri (maschile), batterie

19.35 Salto triplo (maschile), finale

19.42 400 metri (femminile), semifinali

20.16 60 metri (maschile), semifinali

20.44 400 metri (maschile), semifinali

21.22 60 metri (maschile), finale

PROGRAMMA MONDIALI INDOOR ATLETICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) per la sessione mattutina, per gli abbonati; Sky Sport Arena (canale 204) per entrambe le sessioni, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI INDOOR ATLETICA

Venerdì 20 marzo

10.05 Eptathlon, 60 metri: Dario Dester

10.20 60 metri (maschile), batterie: Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo

10.53 Eptathlon, salto in lungo: Dario Dester

11.08 400 metri (femminile), batterie: Alessandra Bonora

12.51 800 metri (femminile), batterie: Eloisa Coiro, Laura Pellicoro

12.57 Eptathlon, getto del peso: Dario Dester

18.16 Eptathlon, salto in alto: Dario Dester

18.22 1500 metri (femminile), batterie: Ludovica Cavalli, Marta Zenoni

18.54 1500 metri (maschile), batterie: Pietro Arese, Federico Riva

19.35 Salto triplo (maschile), finale: Andy Diaz, Andrea Dallavalle

19.42 400 metri (femminile), semifinali: eventuale Alessandra Bonora

20.16 60 metri (maschile), semifinali: eventuali Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo

21.22 60 metri (maschile), finale: eventuali Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo