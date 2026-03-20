LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: subito Andy Diaz e Andrea Dallavalle!

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Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor 2026 in programma a Torun in Polonia. A un anno di distanza dai Mondiali indoor di Nanchino (recuperati dopo la fine della pandemia) e a due dai Mondiali di Glasgow, la massima rassegna globale al coperto torna in Europa, nell’impianto di Torun già teatro degli Europei 2021, nella regione polacca di Kujawy Pomorze, per il Mondiale indoor numero tre in altrettanti anni, edizione n. 21 in totale. In rappresentanza di 118 paesi, l’unico evento globale in pista del calendario 2026 vedrà impegnati 674 atleti.

Si comincia al mattino con le prove multiple, con i 60 metri dell’eptathlon che inaugurano la rassegna: subito un test importante per Dario Dester, al rientro ad alto livello dopo i problemi fisici del 2025 e reduce dal miglioramento del record italiano indoor fino a 6121 punti. Il bresciano punta a inserirsi nella lotta per la top-8 in una gara guidata dal campione del mondo in carica Simon Ehammer, con lo statunitense Kyle Garland e il francese Makenson Gletty tra i pretendenti al podio. Subito dopo sono in programma lungo e peso, fondamentali per delineare la classifica. Entrano poi in scena le batterie dei 60 metri maschili, con il campione in carica Jeremiah Azu a difendere il titolo in una gara velocissima e molto aperta. Gli Stati Uniti si affidano al leader stagionale Jordan Anthony e al rientrante Trayvon Bromell, mentre la Giamaica schiera un pacchetto di grande spessore con Ackeem Blake, Kishane Thompson e Bryan Levell. In chiave azzurra occhi su Samuele Ceccarelli, campione europeo, e su Filippo Randazzo, sorprendente protagonista dell’inverno. In serata sono previste semifinali e finale.

Dopo il lungo dell’eptathlon, spazio alle batterie dei 400 metri femminili, una delle poche specialità dove l’Europa può ambire al dominio: la norvegese Henriette Jaeger e l’olandese Lieke Klaver partono tra le favorite, con la polacca Natalia Bukowiecka e la slovacca Emma Zapletalova pronte a inserirsi. L’Italia schiera Alessandra Bonora, in crescita e reduce da un bronzo alle Universiadi. In serata si disputano le semifinali. Subito dopo arriva una delle prime finali della rassegna, il salto in alto femminile, con un cast stellare: la doppia campionessa mondiale indoor Nicola Olyslagers sfida la primatista mondiale Yaroslava Mahuchikh, mentre la serba Angelina Topic, l’australiana Eleanor Patterson e la polacca Maria Zodzik completano un lotto di livello assoluto. Una gara che promette misure oltre i due metri.

Le batterie dei 400 metri maschili vedono un ricambio totale rispetto al podio di Nanchino, con il neo primatista mondiale Khaleb McRae grande favorito insieme all’ostacolista Chris Robinson. Attenzione anche all’ungherese Attila Molnar, al ceco Tomas Horak e al canadese Christopher Morales Williams, mentre l’esperienza del trinidegno Jereem Richards può fare la differenza nelle fasi decisive. In serata le semifinali. Si passa poi alle batterie degli 800 metri femminili, con la grande favorita Keely Hodgkinson, primatista mondiale indoor e campionessa olimpica, a caccia del primo titolo iridato. Le principali rivali sono le etiopi Tsige Duguma e Nigist Getachew e la svizzera Audrey Werro. L’Italia si affida a Eloisa Coiro, già finalista europea, e a Laura Pellicoro, in crescita dopo la stagione negli USA.

A chiudere la sessione mattutina le batterie degli 800 metri maschili, senza il campione uscente Hoey ma con tanti pretendenti: il belga Eliott Crestan è l’uomo più atteso, insieme allo spagnolo Josué Canales e all’irlandese Mark English, in una gara apertissima e tattica.

Nel pomeriggio si assegnano le prime medaglie con il peso femminile, dove la canadese Sarah Mitton va a caccia del tris iridato contro un campo stellare: la statunitense Chase Jackson, la tedesca Yemisi Ogunleye, la portoghese Auriol Dongmo e soprattutto l’olandese Jessica Schilder, tra le più in forma dell’inverno. Prosegue l’eptathlon con l’alto, ultima prova della giornata per gli specialisti delle multiple, prima della chiusura con i 1000 metri prevista domani.

Le batterie dei 1500 metri femminili vedono un campo partenti di altissimo livello, con l’australiana Jessica Hull e la britannica Georgia Hunter Bell in prima fila insieme alle etiopi Birke Haylom e Saron Berhe. L’Italia schiera due carte interessanti come Marta Zenoni e Ludovica Cavalli, in cerca della qualificazione. Situazione simile nei 1500 metri maschili, altra gara apertissima: il portoghese Isaac Nader, l’olandese Samuel Chapple e lo spagnolo Mariano Garcia sono tra i più attesi, ma l’Italia può sognare con Pietro Arese e Federico Riva, quest’ultimo tra i migliori accrediti stagionali.

Si arriva poi alla finale del triplo maschile, dove l’Italia punta forte sul campione uscente Andy Diaz, autore del record italiano con 17,80, e su Andrea Dallavalle, reduce da una stagione di altissimo livello con l’argento ai Mondiali di Tokyo. La concorrenza è guidata dall’algerino Yasser Triki e dalla coppia cubana Andy Hechavarria e Lazaro Martinez. La serata entra nel vivo con le semifinali dei 400 metri femminili, dei 60 metri maschili e dei 400 metri maschili, prima dell’atto conclusivo dei 60 metri, che assegnerà il primo titolo mondiale della rassegna: una finale annunciata spettacolare, con equilibrio massimo tra Europa, Stati Uniti e Caraibi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor 2026 in programma a Torun in Polonia, cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.05 con la sessione notturna, dalle 18.10 la seconda sessione di giornata. Buon divertimento!