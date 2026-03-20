LIVE Biathlon, Sprint maschile Oslo 2026 in DIRETTA: Lukas Hofer e gli azzurri per stupire

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sprint maschile di Oslo Holmenkollen. Sull’iconica collinetta della capitale norvegese continua lo spettacolo dell’ultima tappa di Coppa del Mondo con il francese Eric Perrot può chiudere i discorsi relativi alla classifica generale. Una formalità per l’asso transalpino, che dopo i problemi occorsi a Tommaso Giacomel ai Giochi Olimpici non ha praticamente avuto rivali nella graduatoria.

In casa Italia si rivede Didier Bionaz dopo il periodo vissuto in IBU Cup. Gradito ritorno per l’azzurro, che deve cercare di ritrovare fiducia al poligono e può contare su una buona condizione sugli sci. Per il valdostano pettorale n.8 ed ottima opportunità di incidere su di un tracciato che con ogni probabilità si scalfirà viste le elevate temperature. Ultime fatiche stagionali per un Lukas Hofer (56) in grande spolvero, mentre proveranno a convincere i tecnici in vista della prossima stagione Patrick Braunhofer (57), Christoph Pircher (77) e Nicola Romanin (88).

Per quel che riguarda i big, detto di un Perrot giunto a pochissimi passi dal festeggiare la sfera di cristallo, occhi puntati sul solito duello Francia-Norvegia. Padroni di casa che si affidano al mattatore di questo finale di stagione, ovvero Sturla Leegreid, con Martin Uldal, Johan Botn e Vetle Christiansen pronti ad approfittare di eventuali errori altrui. In casa transalpina come sempre potrà fare il bello ed il cattivo tempo Emilien Jacquelin, ma attenzione anche al veterano Quentin Fillon Maillet. Sempre da tenere in considerazione il binomio svedese composto da Sebastian Samuelsson e Martin Ponsiluoma.

La sprint maschile di Oslo Holmenkollen, gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2025/2026, inizierà alle 16.15. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!