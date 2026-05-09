Sport in tv oggi (sabato 9 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 9 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Prosegue il Giro d’Italia con la seconda tappa in Bulgaria, dove potrebbero smuoversi le acque tra i big: assisteremo a degli scossoni in classifica generale? Spettacolo imperdibile agli Internazionali d’Italia: spazio al secondo turno sulla terra rossa del Foro Italico di Roma, dove Jannik Sinner farà il proprio debutto nel torneo contro l’austriaco Sebastian Ofner e cercherà di proseguire il filotto di affermazioni inanellate negli ultimi due mesi.

Gli appassionati di motori potranno divertirsi con qualifiche e Sprint Race del GP di Francia per la MotoGP, senza dimenticarsi del Rally del Portogallo e alla 6 Ore di Spa per il WEC. La Corsa Rosa non sarà l’unico evento di riferimento per gli appassionati del ciclismo, che potranno seguire anche il Grand Prix du Morbihan e la Vuelta di Spagna femminile (si arriverà sull’Angliru). Spazio agli Europei di tiro a segno, alla Coppa del Mondo di tiro a volo e arrampicata sportiva, alle semifinali dei Mondiali a squadre di tennistavolo.

L’Italia affronterà l’Inghilterra nel Sei Nazioni di rugby femminile, alle Bermuda va in scena una nuova tappa del SailGP di vela, da seguire anche il Grand Prix di spada femminile a Medellin, da non perdere i campionati nazionali di rugby (semifinali scudetto), pallamano, pallanuoto. Grande abbuffata di calcio tra Serie A e tornei esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 9 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 9 maggio

04.00 TIRO CON L’ARCO (Coppa del Mondo) – Compound maschile/femminile a Shanghai, finali individuali e a squadre (diretta streaming su Archery+)

04.30 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Lead maschile/femminile a Wujiang, semifinali (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

07.00 JUDO – Grand Slam ad Astana, turni preliminari (diretta streaming su Judo Tv)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Cantalunya Championship, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 10.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 10.30)

08.00 RALLY – Rally del Portogallo, nove prove speciali (diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 09.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00; diretta tv su Sky Sport Max dalle ore 17.45 alle ore 18.45; diretta streaming integrale su DAZN; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 09.00 alle ore 10.00, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, dalle ore 17.45 alle ore 18.45)

08.30 CICLISMO FEMMINILE – Grand Prix du Morbihan (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 09.30)

08.40 MOTO3 – GP Francia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.25 MOTO2 – GP Francia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.00 CANOA VELOCITÀ – Coppa del Mondo a Szeged, sessione mattutina (diretta streaming su Canoe Planet)

10.10 MOTOGP – GP Francia, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.30 CICLISMO – Giro di Grecia, quarta tappa: Atalanti-Parnitha (non è prevista diretta tv/streaming)

10.30 MOUNTAIN BIKE – Capoliveri Legend Cup (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

10.35 CICLISMO FEMMINILE – Vuelta di Spagna, settima tappa: La Pola Llaviana-L’Angliru (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 12.50; diretta streaming su Eurosport 1, DAZN dalle ore 13.30)

10.50 MOTOGP – GP Francia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

11.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Roma (Internazionali d’Italia), secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 14.30 e dalle ore 16.30; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Plus, Sky Sport 251-253; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Cobolli-Atmane (terzo match dalle ore 11.00), Bellucci-Etcheverry (secondo match dalle ore 11.00), Sinner-Ofner (quarto match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 19.00, anche in diretta tv su TV8 e in diretta streaming su tr8.it), Pellegrino-Fils (quinto match dalle ore 11.00)

11.00 TENNIS – WTA 1000 Roma (Internazionali d’Italia), terzo turno (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 14.30 e dalle ore 16.30; diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Plus, Sky Sport 251-253; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Paolini-Medvedev (secondo match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 13.00)

11.00 TENNISTAVOLO – Mondiali a squadre maschile/femminile, semifinali (diretta streaming sul canale di WTT)

11.05 CICLISMO – Giro d’Italia, seconda tappa: Burgas-Veliko Tarnovo (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta streaming su Eurosport 1, DAZN fino alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 all’arrivo; diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

12.00 CICLISMO – Grand Prix du Morbihan (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 14.30)

12.30 TIRO A VOLO (Coppa del Mondo) – Trap femminile ad Almaty (diretta streaming sul canale di ISSF)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Como-Napoli (diretta streaming su DAZN)

12.45 MOTO3 – GP Francia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

13.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Lead maschile a Wujiang, finale (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Liverpool-Chelsea (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.40 MOTO2 – GP Francia, qualifiche 1 (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

13.45 RUGBY (United Rugby Championship) – Bulls-Zebre (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 TIRO A VOLO (Coppa del Mondo) – Trap maschile ad Almaty (diretta streaming sul canale di ISSF)

14.00 JUDO – Grand Slam ad Astana, Final Block (diretta streaming su Judo Tv)

14.00 CANOA VELOCITÀ – Coppa del Mondo a Szeged, sessione pomeridiana (diretta streaming su Canoe Planet)

14.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Lead femminile a Wujiang, finale (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Elche-Alaves (diretta streaming su DAZN)

14.00 MOTORSPORT (WEC) – 6 Ore di Spa-Francorchamps, gara (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

15.00 MOTOGP – GP Francia, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 TIRO A SEGNO (Europei) – Pistola femminile 25 metri, finale (diretta streaming sul canale di ISSF)

15.00 ATLETICA – Pegaso Meeting a Firenze (diretta streaming su Sport Face Tv)

15.00 CALCIO (Serie A) – Cagliari-Udinese (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Genoa-Fiorentina (diretta streaming su DAZN)

15.00 RUGBY FEMMINILE (Sei Nazioni) – Italia-Inghilterra (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Tre partite: Bogliasco-Civitavecchia, Ekipe Orizzonte Catania-Cosenza, Genova-Rapallo (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Stoccarda-Bayer Leverkusen (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Tre partite: Augsburt-Borussia Moenchengladbach, Hoffenheim-Werder Brema, Lipsia-St. Pauli (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 RUGBY (Serie A, andata semifinale scudetto) – Viadana-Valorugby Emilia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, The Rugby Channel)

15.45 PALLANUOTO (Serie A1) – De Akker-Quinto (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Olympic Roma-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 RUGBY (United Rugby Championship) – Sharks-Benetton (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Brighton-Wolverhampton (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Fulham-Bournemouth (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Sunderland-Manchester United (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (HNL croata) – Dinamo Zagabria-Hajduk Spalato (diretta streaming su Como Tv)

16.00 GOLF (PGA Tour) – Myrtle Beach Classic, terzo giro (diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 20.30; diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Siviglia-Espanyol (diretta streaming su DAZN)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Brizz-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 SCHERMA (Grand Prix) – Spada femminile a Medellin, turni preliminari (non è prevista diretta tv/streaming)

17.15 RUGBY FEMMINILE (Sei Nazioni) – Scozia-Francia (non è prevista diretta tv/streaming)

17.30 NUOTO ARTISTICO – Campionati Italiani Assoluti, seconda giornata (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

18.00 TIRO A SEGNO (Europei) – Pistola maschile 25 metri, finale (diretta streaming sul canale di ISSF)

18.00 CALCIO (Serie A) – Lazio-Inter (diretta streaming su DAZN)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A, semifinale scudetto) – Gara-2: Cassano Magnago-Erice (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Brentford (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Wolfsburg-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Atletico Madrid-Celta Vigo (diretta streaming su DAZN)

18.45 CALCIO (HNL croata) – Varazdin-Lokomotiv Zagabria (diretta streaming su Como Tv)

19.00 VELA – SailGP alle Bermuda, prima giornata (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, canale YouTube di SailGP)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A, semifinale scudetto) – Gara-2: Brixen-Salerno (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 RUGBY FEMMINILE (Sei Nazioni) – Irlanda-Galles (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Supercoppa Italiana di Serie C) – Benevento-Arezzo

20.45 CALCIO (Serie A) – Lecce-Juventus (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Jupiler League belga) – Club Brugge-St. Truiden (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Sociedad-Betis Siviglia (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Premiership scozzese) – Motherwell-Hearts (diretta streaming su Como Tv)

LA DIRETTA LIVE DI FP2, QUALIFICHE E SPRINT DI MOTOGP ALLE 10.10, 10.50 E 15.00