LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: ultimo test fondamentale per Laura Pirovano

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda ed ultima prova della discesa libera femminile di Lillehammer. Nella località norvegese sede dei Giochi Olimpici invernali 1994 iniziano le finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026, con la coppa di specialità ancora aperta a diverse soluzioni. Test fondamentale per Laura Pirovano in vista della gara ufficiale, con l’azzurra che può difendere il pettorale di leader di specialità. Appuntamento alle 12.00 con l’austriaca Ariane Raedler che aprirà le danze.

24 le atlete al via, con ben 5 azzurre a rappresentare il movimento italiano a testimonianza dell’ottima stagione trascorsa nonostante l’assenza di Federica Brignone. Con il pettorale n.11 scatterà Sofia Goggia, mentre Laura Pirovano e Nicol Delago avranno rispettivamente il 13 ed il 14. Per la ritrovata Elena Curtoni il pettorale n.18, ed infine Nadia Delago aprirà il cancelletto per ventunesima. Nel training di ieri la migliore delle azzurre è stata Pirovano, ma le nostre portacolori hanno preferito nascondersi.

Cercherà conferme invece l’americana Breezy Johnson, prima nella prova d’apertura. Per la statunitense l’occasione di ricalcare le linee disegnate giovedì e mettere pressione alle avversarie. Ottimo stato di forma per la norvegese Kajsa Vickhoff Lie e per la svizzera Corinne Suter, capaci di strappare il secondo ed il terzo crono dell’allenamento inaugurale. Proveranno invece ad alzare i giri del motore le tedesche Kira Weidle ed Emma Aicher, con quest’ultima che in classifica di specialità insegue di 28 punti l’azzurra Pirovano.

La seconda ed ultima prova della discesa libera femminile di Lillehammer inizierà alle 12.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!