LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA: ultima rifinitura per Paris e Franzoni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I PETTORALI DI PARTENZA

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima prova della discesa maschile valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2026 sulla celebre pista Olympiabakken, dove si sono disputate le gare dei Giochi Olimpici Invernali 1994. Si entra sempre più nel vivo del fine settimana scandinavo con gli specialisti della velocità che provano ad affinare il proprio feeling con neve e linee.

Quale sarà il programma della giornata? Alle ore 10.45 si scenderà in pista per il secondo allenamento sulla pista di Kvitfjell per l’ultima occasione per studiare le linee e la neve della pista scandinava. Domani, sabato 21 marzo, invece, sarà la volta della discesa vera e propria che scatterà alle ore 10.45, mentre domenica 22 marzo si chiuderà il fine settimana dedicato alle prove veloci con il superG che prenderà il via alle ore 12.30.

Cosa dovremo aspettarci dalla squadra italiana? Nella discesa maschile saranno sei i presenti: Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder, Mattia Casse, Benjamin Allion e Christof Innerhofer. Giovanni Franzoni vuole proseguire nella sua ottima stagione, chiudendo nel migliore dei modi, mentre Dominik Paris cercherà un nuovo successo su una pista nella quale ha sempre fatto bene con la bellezza di sei successi. Per quanto visto ieri, buon inizio per Florian Schieder e Dominik Paris, mentre Giovanni Franzoni non ha forzato in maniera particolare.

La seconda ed ultima prova della discesa maschile prenderà il via alle ore 10.45. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’allenamento, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo delle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino. Buon divertimento!