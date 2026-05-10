Sport in tv oggi (domenica 10 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, domenica 10 maggio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Roma, il ciclismo con il Giro d’Italia, il calcio con la Serie A, la MotoGP con il GP di Francia, il basket con la Serie A, e tanto altro ancora.
Nell’ATP Masters 1000 di Roma saranno sei i match con azzurri protagonisti: in singolare Lorenzo Musetti sfiderà Francisco Cerundolo, Luciano Darderi incontrerà Tommy Paul e Matteo Arnaldi incrocerà Rafael Jodar, mentre in doppio Cadenasso/Vasamì si misureranno con Granollers/Zeballos, Cobolli/Sonego affronteranno Krawietz/Puetz e Forti/Romano se la vedranno con Erler/Miedler.
Nel WTA 1000 di Roma saranno due i match con italiane protagoniste: in singolare Elisabetta Cocciaretto dovrà affrontare la polacca Iga Swiatek, mentre in doppio Grant/Ruggeri dovranno vedersela con la coppia tutta romena Cirstea/Cristian.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Domenica 10 maggio
9.00 Canoa velocità, Coppa del Mondo Szeged: 3a giornata – YouTube Planet Canoe
9.40 MotoGP, GP Francia: warm up – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
11.00 Moto3, GP Francia: gara – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 17.35 differita TV8 HD, tv8.it
11.00 Tennis, ATP Masters 1000 Roma: 3° turno singolare e 1° turno doppio (Singolare: 3° match dalle 11.00 non prima delle 15.00 Musetti-F. Cerundolo, 4° match dalle 11.00 Darderi-Paul, 5° match dalle 11.00 non prima delle 20.30 Arnaldi-Jodar. Doppio: 1° match alle 11.00 Cadenasso/Vasamì-Granollers/Zeballos, 4° match dalle 11.00 Cobolli/Sonego-Krawietz/Puetz, 5° match dalle 11.00 Forti/Romano-Erler/Miedler) – Sky Sport Uno (tranne 13.30-15.30), Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 251 (fino alle 18.00), Sky Sport 252 (fino alle 21.00), Sky Sport 253 (fino alle 20.00), Musetti-F. Cerundolo anche su TV8 HD, Sky Go, NOW, Tennis TV, Musetti-F. Cerundolo anche su tv8.it
11.00 Tennis, WTA 1000 Roma: 3° turno singolare e 1° turno doppio (Singolare: 4° match dalle 11.00 non prima delle 19.00 Cocciaretto-Swiatek. Doppio: 3° match dalle 11.00 Grant/Ruggeri-Cirstea/Cristian) – SuperTennis HD, Sky Sport Uno (tranne 13.30-15.30), Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 251 (fino alle 18.00), Sky Sport 252 (fino alle 21.00), Sky Sport 253 (fino alle 20.00), SuperTenniX, Sky Go, NOW
12.00 Tennistavolo, Mondiali a squadre: finale femminile, Cina-Giappone – YouTube World Table Tennis
12.05 Ciclismo, Giro d’Italia: 3a tappa, Plovdiv-Sofia (175 km) – Rai Sport HD poi dalle 14.00 Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max
12.15 Moto2, GP Francia: gara – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 18.50 differita TV8 HD, tv8.it
12.30 Calcio, Serie A: Verona-Como – DAZN, DAZN 1
12.30 Calcio femminile, Serie A: Milan-Parma – DAZN
12.45 Tiro a segno, Europei 25/50 metri Osijek: 3a giornata – YouTube ESC Shooting
13.00 Tiro a volo, Coppa del Mondo Almaty: finale trap misto – YouTube ISSF
14.00 MotoGP, GP Francia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 20.35 differita TV8 HD, tv8.it
15.00 Calcio, Serie A: Cremonese-Pisa – DAZN, DAZN 1
15.00 Calcio, Serie A: Fiorentina-Genoa – DAZN, DAZN 2
15.00 Calcio femminile, Serie A: Juventus-Inter – DAZN, Rai Sport HD, Rai Play
15.00 Calcio femminile, Serie A: Sassuolo-Roma – DAZN
17.00 Tennistavolo, Mondiali a squadre: finale maschile, Cina-Giappone – YouTube World Table Tennis
17.00 Basket, Serie A: Treviso-Reggio Emilia – LBA TV
17.00 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Varese – LBA TV
17.00 Basket, Serie A: Trieste-Cremona – LBA TV
17.00 Basket, Serie A: Napoli-Udine – LBA TV
17.00 Basket, Serie A: Brescia-Sassari – LBA TV
17.00 Basket, Serie A: Venezia-Tortona – LBA TV, Sky Sport 256, Sky Go, NOW
17.00 Basket, Serie A: Trento-Milano – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
18.00 Calcio, Serie A: Parma-Roma – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
18.00 Calcio femminile, Serie A: Lazio-Ternana – DAZN
20.45 Calcio, Serie A: Milan-Atalanta – DAZN, DAZN 1