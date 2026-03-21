Sport in tv oggi (sabato 21 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 21 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulla Milano-Sanremo, prima Classica Monumento della stagione che catturerà l’attenzione di tutti gli appassionati. Gli amanti dei motori potranno divertirsi con qualifiche e Sprint Race del GP del Brasile per la MotoGP, mentre al Masters 1000 di Miami si assisterà al debutto di Jannik Sinner, che tornerà in campo dopo aver vinto il Masters 1000 di Indian Wells.

Spettacolo imperdibile con i Mondiali Indoor di atletica, dove l’Italia potrà fare affidamento su diverse carte da medaglia tra cui spiccano Zaynab Dosso e Nadia Battocletti. Da seguire le discipline invernali: la Coppa del Mondo di sci alpino propone le discese libere di Lillehammer (Laura Pirovano insegue la Sfera di Cristallo), il biathlon regalerà gli inseguimenti a Oslo, i Mondiali di curling femminile giungeranno alle semifinali, da non perdere snowboard, skicross, salto con gli sci e sci di fondo.

Ci sarà da divertirsi con i campionati nazionali di volley, pallamano, pallanuoto e il consueto piatto ben farcito di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 21 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 21 marzo

02.00 CURLING (Mondiali femminili) – Ventesima giornata a Calgary: Italia-Turchia, Corea del Sud-Danimarca, Canada-Giappone, Norvegia-Cina (diretta streaming su The Curling Channel)

04.30 TRIATHLON (T100 World Tour) – Gara a Gold Coast (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

07.00 SNOOKER – World Open, semifinali (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

07.00 JUDO – Grand Slam a Tbilisi, seconda giornata (diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 14.00; diretta streaming integrale su Judo Tv; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 14.00)

08.30 FORMULA E – GP Madrid, prove libere 2 (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

09.15 SCI ALPINISMO (Coppa del Mondo) – Staffetta mista in Val Martello (diretta streaming sul canale di ISMF)

09.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS240 femminile a Vikersund (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

10.00 NUOTO – Meeting di Livorno (diretta streaming su Rai Play Sport 2)

10.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PSL maschile/femminile a Winterberg, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Orleans Masters (diretta streaming su BWF Tv)

10.05 ATLETICA – Mondiali Indoor, sessione mattutina (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play Sport 3, Sky Go, NOW)

10.10 CICLISMO – Milano-Sanremo (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2, in alternanza con la gara femminile fino alle ore 14.30; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN fino alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 fino alla conclusione; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max)

10.40 CICLISMO FEMMINILE – Milano-Sanremo (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2, in alternanza con la gara maschile; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 12.30)

10.40 FORMULA E – GP Madrid, qualifiche (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

10.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera maschile a Kvitfjell (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

11.00 CICLISMO – Classica Terres de l’Ebre (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 13.40)

11.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Slopestyle femminile a Flachau (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery Plus, HBO Max)

12.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera femminile a Kvitfjell (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Genoa-Juventus (diretta streaming su DAZN)

12.40 MOTO3 – GP Brasile, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.00 TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Gara maschile/femminile ad Haikou (diretta streaming su Triathlon Tv)

13.00 GOLF – Valspar Championship, terzo giro (diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 18.00; diretta streaming integrale su Discovery Plus, HBO Max)

13.25 MOTO2 – GP Brasile, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Slopestyle maschile a Flachau (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery Plus, HBO Max)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Brighton-Liverpool (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.45 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento femminile a Oslo (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Elche-Maiorca (diretta streaming su DAZN)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Vouliagmeni-Rapallo (diretta streaming su European Aquatics Tv)

14.10 MOTOGP – GP Brasile, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 SNOOKER – World Open, semifinali (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

14.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PSL maschile/femminile a Winterberg, tabellone finale (diretta streaming su Rai Play Sport 3, Discovery Plus, HBO Max)

14.30 CALCIO (Serie C) – Brescia-Ospitaletto (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Giana Erminio-Pergolettese (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Guidonia-Vis Pesaro (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Juventus NextGen-Gubbio (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Pianese-Pontedera (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Atalanta U23-Casertana (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

14.30 RUGBY (Serie A) – Rovigo-Padova (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, The Rugby Channel)

14.30 RUGBY (Serie A) – Tre partite: Biella-Rugby Lyons, Fiamme Oro-Mogliano, Viadana-Emilia (diretta streaming su The Rugby Channel)

14.50 MOTOGP – GP Brasile, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 CALCIO (Serie A) – Parma-Cremonese (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Cesena-Catanzaro (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Juve Stabia-Spezia (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Padova-Palermo (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (HNL croata) – Vukovar 1991-Hajduk Spalato (diretta streaming su Como Tv)

15.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Active Network-Roma 1927 (diretta streaming sul canale di Divisione Calcio a 5)

15.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Mestrino-Nuoro (diretta streaming su Pallamano Tv)

15.00 SCHERMA (Grand Prix) – Fioretto femminile, preliminari (non è prevista diretta tv/streaming)

15.05 FORMULA E – GP Madrid, gara (diretta tv su Canale 20; direttastreaming su Discovery Plus, HBO Max, Mediaset Infinity)

15.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint maschile/femminile in tecnica libera a Lake Placid, qualificazioni (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Union Berlino (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Tre partite: Colonia-Borussia Moenchengladbach, Heidenheim-Bayer Leverkusen, Wolfsburg-Werder Brema (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Miami, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport 257; diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 21.30; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sinner-Dzumhur (secondo match dalle ore 17.00 e non prima delle ore 18.00)

16.00 TENNIS – WTA 1000 Miami, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport 257, Super Tennis; diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 21.30, diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri (secondo match dalle ore 16.00 e non prima delle ore 17.30)

16.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a Craighleith, tabellone finale (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery Plus, HBO Max)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Fulham-Burnley (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 RUGBY (United Rugby Championship) – Benetton-Ospreys (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento maschile a Oslo (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Espanyol-Getafe (diretta streaming su DAZN)

16.15 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Inter-Napoli (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

16.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Erice-Padova (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.45 MOTO3 – GP Brasile, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Tolosa-Lorient (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Brizz-Cosenza (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 CURLING (Mondiali femminili) – Playoff a Calgary (diretta streaming su The Curling Channel)

17.05 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS240 maschile a Vikersund (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

17.15 CALCIO (Serie B) – Monza-Venezia (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

17.15 CALCIO (HNL corata) – Lokomotiv Zagabria-Dinamo Zagabria (diretta streaming su Como Tv)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pro Vercelli-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Renate-Vicenza (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Campobasso-Forlì (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Carpi-Pineto (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Ravenna-Livorno (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Came Treviso-Pirossigeno Cosenza (diretta streaming sul canale di Divisione Calcio a 5)

17.40 MOTO2 – GP Brasile, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

18.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint maschile/femminile in tecnica libera a Lake Placid, tabellone finale (diretta streaming su Eurosport 1, DAZN dalle ore 18.45; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 2, Discovery Plus, HBO Max)

18.00 CALCIO (Serie A) – Milan-Torino (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Lazio-Roma (diretta streaming su DAZN)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Padova-Civitavecchia (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Fortitudo Pomezia-Feldi Eboli (diretta streaming sul canale di Divisione Calcio a 5)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Salerno-Casalgrande Padana(diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Terrassa-Ekipe Orizzonte Catania (diretta streaming su European Aquatics Tv)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Roma-Sant Andreu (diretta streaming su European Aquatics Tv)

18.25 ATLETICA – Mondiali Indoor, sessione serale (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Everton-Chelsea (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Due partite: Levante-Oviedo, Osasuna-Girona (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Dortmund-Amburgo (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Premiership scozzese) – Glasgow Rangers-Aberdeen (diretta streaming su Como Tv)

19.00 MOTOGP – GP Brasile, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Auxerre-Brest (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Benfica-Guimaraes (diretta streaming su DAZN)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Tre partite: Brixen-Cassano, Leno-Teramo, Mezzocorona-Ferrara (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 MMA – UFC Fight Night 270, main event: Movsar Evloev vs Lerone Murphy (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

19.30 CALCIO (Serie B) – Modena-Mantova (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

19.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Genova-Bogliasco (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 VOLLEY (Superlega, quarti di finale playoff scudetto) – Gara-4: Milano-Verona (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.30 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – Daarmstadt-Schalke 04 (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

20.45 CALCIO (Serie A) – Juventus-Sassuolo (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Nizza-PSG (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Siviglia-Valencia (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Leeds-Brentford (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.15 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1, semifinale scudetto) – Gara-2: Novara-Conegliano (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 21.30; diretta streaming su Rai Play Sport 2, VBTV, DAZN)

22.00 BASKET (NBA) – Washington Wizards-Oklahoma City Thunder (non è prevista diretta tv/streaming)

23.00 CURLING (Mondiali femminili) – Semifinali a Calgary (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, The Curling Channel)

