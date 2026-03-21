LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA: Pellegrino sogna un’ultima ciliegina da podio

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Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica libera da Lake Placid (USA), l’ultima della stagione di Coppa del Mondo di Sci di fondo 2025-2026!

Dopo le prova su 10 chilometri Federico Pellegrino disputa l’ultima gara veloce della carriera! Il magone è irrompente, sicuramente c’è dell’emozione. Mancano appena due gare all’addio definitivo all’attività agonistica dell’uomo che per più di 10 anni ha tenuto in piedi il movimento italiano del fondo maschile. Lo farà da protagonista, poiché occupa ormai sicuramente la 3^ posizione nella Classifica generale di Coppa del Mondo, la 6^ nella graduatoria Sprint e la 10^ in quella distance.

Oggi il poliziotto valdostano prova a regalarsi un ultimo sussulto nella tecnica che lo ha reso immortale sportivamente, insieme ad Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz, Michael Hellweger e Simone Mocellini. Tra le donne invece Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Iris De Martin Pinter e Federica Cassol proveranno a concludere la stagione con una semifinale. L’Italia vuole chiudere degnamente una stagione fatta di numerosi step in avanti in entrambi i sessi! Ricordiamo che torna Johannes Hoesflot KLAEBO! Dopo il terribile incidente di Drammen la leggenda vuole il ‘tris di Coppe‘.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sprint a tecnica libera da Lake Placid (USA), l’ultima della stagione di Coppa del Mondo di Sci di fondo 2025-2026. Qualificazioni al via alle ore 15:30, mentre fasi finali scatteranno alle 18.00! Vi aspettiamo!