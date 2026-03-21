LIVE Novara-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa si giocano tanto in gara-2

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match tra Igor Gorgonzola Novara e Imoco Volley Conegliano, valido per la seconda gara della serie tra le due squadre per la semifinale dei play off di Serie A1 di volley femminile.

Lo squadrone veneto è senz’altro il favorito per il passaggio del turno, anche in virtù della vittoria nella prima sfida della serie. L’esito però è tutt’altro che scontato data la bontà della “sfidante” Novara. Una settimana fa infatti le pantere sono riuscite a spuntarla solamente al tie-break, dopo una partita molto equilibrata e con una pallavolo di eccezionale livello da parte di entrambe le squadre.

A trascinare il sestetto di coach Daniele Santarelli, reduce dalla qualificazione alle semifinali di finale della Champions League, saranno la bomber Isabelle Haak, le schiacciatrici Zhu Ting e Fatoumatta Sillah (con Gabi in ripresa e possibile subentrante), le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, la palleggiatrice sarà come sempre Joanna Wolosz, mentre il libero sarà l’espertissima azzurra Monica De Gennaro.

Dall’altra parte della rete la squadra piemontese potrà contare soprattutto su Tatiana Tolok (34 punti nella prima sfida della serie). Con lei ci saranno anche le schiacciatrici Britt Herbots e Lina Alsmeier, le centrali Federica Squarcini e Sara Bonifacio. A gestire l’attacco sarà, come sempre, la palleggiatrice campionesse olimpica e del mondo Carlotta Cambi.

Il match tra Novara e Conegliano inizierà alle 21.15 e verrà disputato al PalaIgor di Novara. Segui l’intera partita, punto dopo punto, in Diretta e in Live grazie alla cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!