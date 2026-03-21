LIVE Milano-Sanremo femminile 2026 in DIRETTA: l’Italia punta su Elisa Balsamo

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Milano-Sanremo femminile 2026. Manca sempre meno al giorno della Milano-Sanremo femminile 2026. Il via della corsa sarà alle 10.30 da Genova, mentre l’arrivo ricalca alla perfezione la corsa maschile, con lo storico arrivo di via Roma a Sanremo.

Il percorso rispetta in totalità quello dello scorso anno. Si partirà dunque da Genova, per arrivare al traguardo nel cuore della città dei fiori. Il tracciato, perlopiù pianeggiante, diventerà più vivace verso il finale con le classiche cinque salite nei cinquanta chilometri finali. Le prime tre asperità saranno il Capo Mele (1.8 km al 4,5 % con punte massime al 7%), Capo Cervo (1,7 km al 3,1%) e Capo Berta (2 km al 6,1% con punte al 9%). La fatica delle corridore sarà messa quindi a dura prova in ultimo sulla Cipressa (5.6 km al 4.1%) e sul Poggio (3.7 km al 3.7% con punte all’8% nel finale), collocato poco prima prima dell’arrivo.

Dopo più di vent’anni d’assenza dal calendario la Milano-Sanremo femminile è risorta la passata stagione con un’edizione a dir poco spettacolare vinta dalla fenomenale Lorena Wiebes. Ovviamente anche quest’anno la neerlandese del Team SD Worx-Protime è forse la favorita numero uno, ma nell’imprevedibile Classicissima di primavera è sempre difficile azzardare pronostici. In lizza ovviamente anche Marianne Vos (Team Visma I Lease a Bike), l’anno scorso seconda in via Roma, e la svizzera Ruegg (EF Education-Oayly), che l’anno passato terminò terza. Se la corsa dovesse poi diventare un po’ più dura attenzione anche alla formidabile scalatrice Demi Vollering. Come possibili outsider non possono essere dimenticate Puck Pieterse, direttamente dal ciclocross, Kim Le Court Pienaar e Kasia Niewadoma.

In chiave italiana pesa tantissimo il forfait dell’ultimo minuto di Elisa Longo Borghini. La campionessa nazionale è costretta a saltare la corsa a causa di una malattia virale che le ha causato un’infezione alle vie respiratorie. Longo Borghini aveva già mostrato una grande condizione nelle prime uscite stagionali e certamente era pronta a dare battaglia alle ruote veloci sui colli della Sanremo. La carta più competitiva in chiava azzurra rimane quindi Elisa Balsamo. L’atleta della Lidl-Trek è una delle più veloci in gruppo e può anche resistere sulle dolci salite liguri, per lei sarà essenziale ritrovare la forma dei giorni migliori per riuscire nell’impresa di alzare le braccia al cielo sul traguardo. La gara fa inoltre parte del calendario della Coppa Italia delle regioni; sarà essenziale dunque per le atlete azzurre riuscire ad arrivare davanti alle proprie connazionali per collezionare punti nella classifica generale della competizione.

Per non perdervi nemmeno un chilometro della Milano-Sanremo femminile 2026 OA Sport vi propone la Diretta Live testuale a partire alle 11.00. Buon divertimento!