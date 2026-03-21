LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Oslo 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi per un’altra magia nella gara preferita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 16.15

Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prova a inseguimento, ultima di stagione per la Coppa del Mondo di biathlon femminile 2025-2026 dal tempio di OSLO-HOLMENKOLLEN (NOR)!

Lisa Vittozzi attraversa la migliore condizione stagionale, lo stato di forma è celestiale e non esce dalle prime 2 da 3 gare. In occasione della sprint femminile la sappadina ha raggiunto una significativa cifra tonda: 38 podi individuali di primo livello! Chiaramente la gola è tanta, si può fare 40! Oggi, immaginare una Vittozzi fuori dal podio appare proibitivo, la quota che l’azzurra salga sul podio nella gara in cui è campionessa olimpica è bassa, mentre domani nella Mass conclusiva ci sarà un po’ più concorrenza.

Veniamo alle rivali: se Hanna Oeberg non sbaglia, chiaramente vince lei, la svedese ha un’altra cilindrata rispetto all’azzurra. L’altra campionessa olimpica al via tra le prime 3 però spesso e volentieri stecca nelle gare in cui deve confermarsi. Vittozzi e Hanna partono a 5″ di distacco. Terza parte Elvira, altra rivale per il 3° posto nella Generale di Vittozzi, che deve recuperare 20″. Mentre Julia Simon parte a ben 38″. Lou Jeanmonnot, che ha vinto la coppa ufficialmente, scatta a +52″ e attaccherà la Coppa di specialità (-20 da Minkkinen, +1″13).

Presenti anche Passler (30^) e Auchentaller (45^)! Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE dell’inseguimento femminile di OSLO-HOLMENKOLLEN (NOR), che chiude la stagione nella gara delle cacciatrici e scatterà alle ore 13:45! Vi aspettiamo!