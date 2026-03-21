LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Bezzecchi sfida Marquez tra qualifiche e Sprint

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del secondo week end del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Goiânia, in Brasile, andrà in scena un day-2 particolarmente intenso: prove libere, qualifiche e Sprint Race terranno banco e per i piloti il margine di errore sarà minimo se si vorrà ambire alle posizioni di vertice.

Nelle pre-qualifiche è stata l’incertezza a dominare. Le condizioni meteorologiche variabili hanno un po’ scombinato i piani delle varie squadre e a svettare in questo contesto così particolare è stato il francese Johann Zarco (Honda LCR). Hanno risposto presente con grande concretezza gli spagnoli Marc Marquez (Ducati) e Pedro Acosta (KTM), come Francesco Bagnaia sull’altra GP26 Factory.

In particolare, Marquez è quello che ha maggiormente impressionato in condizioni di pista umida. Considerando lo scenario replicabile nel corso del fine-settimana, si può considerare l’asso nativo di Cervera favorito sia per la pole-position che per le affermazioni oggi e domani, in caso di asfalto non perfettamente asciutto.

Dovrà recuperare, invece, Marco Bezzecchi. Il vincitore del GP di Thailandia è incappato in un venerdì negativo, non trovando il giusto feeling con la propria Aprilia. Dovrà iniziare dalla Q1 il suo time-attack il romagnolo e non saranno ammessi errori. Avere una posizione in griglia avanzata è di fondamentale importanza per avere poi un ottimo rendimento nella Sprint e nel GP.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del secondo week end del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP2 alle 14:10, a seguire le qualifiche dalle 14:50 italiane. La Sprint Race inizierà dalle 19:00 italiane e saranno 15 giri. Buon divertimento!