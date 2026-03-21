LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: duello Pogacar-Van der Poel, Ganna spera in una occasione

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Milano-Sanremo 2026. La “Classicissima” giunge quest’anno alla sua centodiciassettesima edizione e fa parte delle cosiddette classiche monumento insieme a Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix, Liegi-Bastogne-Liegi e Il Lombardia.

Il percorso, di 298 km, non ha subito grossi cambiamenti negli ultimi anni e anche questa volta si partirà da Pavia e non da Milano. I corridori entreranno in Liguria dal Passo del Turchino (5.6 km al 2.9% medio), con lo scollinamento a 150 km dal traguardo. Nella nuova regione la corsa passerà dalla provincia di Genova a quella di Savona e qui si entrerà nel vivo della corsa. A Laigueglia ci inzierà Capo Mele (1.8 km al 3.6% medio), il primo degli strappi da fare e che termina a circa 50 km dal traguardo. Successivamente si affronteranno Capo Cervo (2.1 km al 2.5% medio), dove si entrerà nella provincia di Imperia, e Capo Berta (2 km al 6.3% medio), prima del gran finale con le storiche salite a decidere la gara. La prima sarà la Cipressa (5.6 km al 4.1% medio), a 12 km dalla cima ci sarà, poi, il Poggio (3.7 km al 3.7% medio con 8% di massima) che finisce a 5.6 dall’arrivo. Da qui ci sarà la veloce discesa e poi circa 2 km in piano prima dell’arrivo in Via Roma.

E’ complicato trovare un vero favorito, cosiderando sopratutto le grandi sfide degli ultimi anni. Mathieu Van Der Poel (Alpecin Premier-Tech) è il campione uscente, ma oggi potrebbe consolidare il trono. Quando l’olandese ha un obiettivo preciso è difficile batterlo, e raramente sbaglia questo tipo di appuntamenti. Su una salita come quella del Poggio il corridore della Alpecin può fare la differenza, oppure aspettare il traguardo e giocarsi tutto allo sprint in un gruppo ristretto. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG), lo sloveno prova ad alzare le braccia in Via Roma da diversi anni, oggi va caccia della prima vittoria in questa classica monumento e sa che deve staccare Van Der Poel e molti altri avversari prima del traguardo, essendo leggermente inferiore a loro in volata. Se nelle edizioni precedenti il piano era quello di attaccare ripetutamente sull’ultima ascesa provando a rimanere da solo, nel 2025 è stata la Cipressa il teatro dell’attacco dello sloveno, che però si è ritrovato comunque insieme a Ganna e Van Der Poel. Qualcuno dice che potrebbe provare a fare la differenza già sul Turchino, azione che non stupirebbe troppo conoscendo talento e follia del numero 1 al mondo.

Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) potrebbe essere, come l’anno scorso e due anni fa, il grande terzo incomodo della sfida. Il verbanese ha dimostrato di saper affrontare bene salite come quella di Cipressa e Poggio, sfruttando la grande potenza che possiede. Il corridore della INEOS può, inoltre, contare su un grande spunto in volata per giocarsela con i migliori, ma potrebbe anche contrattaccare nel tratto in piano verso il traguardo. Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike) ha la possibilità di concedere il bis dopo la vittoria del 2020, ma la condizione non è quella delle migliori. Da qualche stagione il belga sta faticando nello scontro diretto con gli altri big, il percorso, però, gli si addice particolarmente e se dovesse scollinare il Poggio con i migliori le probabilità di successo aumenterebbero.

Attenzione, anche, al compagno di squadra di Pogacar, Isaac Del Toro. Il messicano ha iniziato il 2026 dimostrando di essere uno dei corridori più in forma del momento e può far bene sia attaccando sia in uno sprint a ranghi ristretti. La tattica della UAE sarà probabilmente quella di aiutare il capitano sloveno, ma se Del Toro riuscisse a rimanere nel gruppetto con lui, potrebbe provare degli anticipi per stanare gli avversari. Mads Pedersen (Lidl Trek) è al ritorno alle corse dopo un brutto infortunio, ma il danese ha il talento per giocarsela con i migliori. Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) ha dimostrato una buon livello in questo inizio stagione, ma difficilmente basterà per tenere le ruote dei migliori. Il francese potrebbe inventarsi un’azione in solitaria, per anticipare i favoriti. Matej Mohoric (Bahrain Victorious) e Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) potrebbero entrambi fare la differenza nei tratti a scendere di Cipressa e Poggio, essendo probabilmente i due migliori discesisti in gruppo.

Difficile che i velocisti possano giocarsi il successo tra di loro, contando sopratutto che Pogacar potrebbe attacare dalla Cipressa se non ancora. Tra le ruote veloci da considerare ci sono, comunque, Jasper Philipsen (Alpecin Premier-Tech), vincitore nel 2024 e compagno di squadra di Van Der Poel che potrebbe dargli una mano in caso di arrivo allo sprint, e Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) che si è messo in mostra alla Tirreno-Adriatico, conclusa domenica scorsa, vincendo una tappa. In caso di volata potrebbero mettersi in mostra, anche, il talentino francese Paul Magnier (Soudal Quick-Step) e a Luke Lamperti (EF Education EasyPost).

OA Sport vi offre, quindi, la DIRETTA LIVE testuale della Milano-Sanremo 2026. La prima edizione della gara è stata nel 1907. La corsa partirà da Pavia e l’inizio è previsto per le 10.00. Buon divertimento!