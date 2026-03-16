MotoGP, GP Brasile 2026: programma, orari, tv, streaming. Circuito diverso dalla F1

Nel week end del 20-22 marzo il Motomondiale 2026 inizierà l’appuntamento in Brasile, il secondo della stagione 2026. Si prospetta un round particolarmente intenso in cui i piloti dovranno adattarsi alle varie condizioni che la pista offrirà, legate alle temperature che potrebbero cambiare con grande rapidità.

I piloti e i team potranno sfruttare i riferimenti offerti da test pre-season che si sono disputati su questa pista, ma sarà chiaramente tutto da vedere in relazione ai possibili cambiamenti meteorologici. La Ducati vuole tornare a monopolizzare la scena e il confronto tra Marc Marquez e Francesco Bagnaia sarà il tema, ma attenzione all’inserimento di Marco Bezzecchi su Aprilia, che in Thailandia ha impressionato.

Il fine-settimana del GP del Brasile, secondo round del Motomondiale 2026, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP, in streaming su SkyGo e su NOW. Sarà possibile seguire in chiaro anche la diretta delle qualifiche delle tre classi, della Sprint Race di MotoGP e la differita delle gare domenicali.

Non ci sarà, invece, modo di vedere in chiaro prove libere e warm-up, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport. Di conseguenza, in streaming, si potranno guardare su TV8.it la diretta delle qualifiche delle tre classi, della Sprint Race di MotoGP e la differita delle gare domenicali, ma non del warm-up e delle prove libere.

GP BRASILE MOTOGP 2026

Venerdì 20 marzo

ore 13.00-13.45, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

ore 14.00-14.50, Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

ore 15.05-16.05, MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

ore 17.15-18.00, Moto3 , Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

ore 18.15-19.05, Moto2, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

ore 19.20-20.35, MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Sabato 21 marzo

ore 12.40-13.10, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

ore 13.25-13.55, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

ore 14.10-14.40, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

ore 14.50-15.05, MotoGP, Qualifica 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

ore 15.15-15.30, MotoGP, Qualifica 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

ore 16.45-17.00, Moto3, Qualifica 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

ore 17.10-17.25, Moto3, Qualifica 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

ore 17.40-17.55, Moto2, Qualifica 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

ore 18.05-18.20, Moto2, Qualifica 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

ore 19.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Domenica 22 marzo

ore 14.40-14.50, MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

ore 16.00, Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

ore 17.15, Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

ore 19.00, MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP THAILANDIA 2026: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208) avranno la copertura. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta le qualifiche delle tre categorie, della Sprint Race della MotoGP e la differita delle gare domenicali delle tre categorie. Non vi sarà modo di guardare in chiaro prove libere di oggi, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport.

Diretta streaming: L’appuntamento brasiliano potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo sul servizio streaming on demand NOW. Infine ci sarà anche la diretta in chiaro delle qualifiche delle tre categorie, della Sprint Race della MotoGP e la differita delle gare domenicali delle tre classi sul sito internet TV8.it. Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere odierne.

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Sabato 21 marzo

ore 14.50-15.05, MotoGP, Qualifica 1 – Diretta tv in chiaro

ore 15.15-15.30, MotoGP, Qualifica 2 – Diretta tv in chiaro

ore 16.45-17.00, Moto3, Qualifica 1 – Diretta tv in chiaro

ore 17.10-17.25, Moto3, Qualifica 2 – Diretta tv in chiaro

ore 17.40-17.55, Moto2, Qualifica 1 – Diretta tv in chiaro

ore 18.05-18.20, Moto2, Qualifica 2 – Diretta tv in chiaro

ore 19.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv in chiaro

Domenica 22 marzo

ore 18.30, Moto 3, Gara – Differita in chiaro

ore 19.45, Moto 2, Gara – Differita in chiaro

ore 21.30, Moto GP, Gara – Differita in chiaro