BiathlonLive SportSport Invernali
LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Oslo 2026 in DIRETTA: Hofer e Bionaz per la rimonta
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 13.45
Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara a inseguimento maschile dal tempio di OSLO-HOLMENKOLLEN (NOR), valida per assegnare la Coppa del Mondo di specialità che vede il duello Perrot-Samuelsson!
Classifica per assegnare la coppetta che vede ancora Tommaso Giacomel terzo, e ciò ci fa male. Sebastian Samuelsson deve recuperare 23 punti a Eric Perrot, con Johannes Dale terzo incomodo ma staccato di 43 punti dal vincitore della Coppa del Mondo generale.
Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della gara a inseguimento maschile da OSLO-HOLMENKOLLEN (NOR) che scatterà alle ore 16:15, vi aspettiamo!