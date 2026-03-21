LIVE Sinner-Dzumhur, ATP Miami 2026 in DIRETTA: esordio contro l’esperto bosniaco

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra il nostro Jannik Sinner e il bosniaco Damir Dzumhur, valido per il secondo turno dell’ATP di Miami, secondo Masters 1000 dell’anno dopo quello di Indian Wells che è stato vinto proprio dall’azzurro. Sinner adesso punta al primo sunshine double della carriera, trionfo che manca dal 2016 con il serbo Novak Djokovic.

Sinner non ha iniziato al meglio la stagione, dopo l’uscita di scena in semifinale dell’Australian Open contro Djokovic per 3-2 e la sconfitta all’ATP di Doha contro il talento ceco Jakub Mensik. Tuttavia, l’azzurro ha dimostrato di non essere in crisi riuscendo a portare a casa il venticinquesimo titolo ATP della sua già immensa carriera sportiva, battendo in finale un comunque straordinario Daniil Medvedev con il risultato di 2-0 (7-6, 7-6).

Per quanto riguarda Dzumhur, il tennista bosniaco è tornato a vincere un match dopo quattro sconfitte di fila e lo ha fatto nel primo turno qui a Miami contro il peruviano Ignacio Buse per 2-1 (6-7, 7-6, 6-1). Sinner è entrato nel torneo direttamente dai trentaduesimi grazie al bye dipeso dalla sua classifica. Questa è la prima volta che l’azzurro incontra il bosniaco in uno dei suoi tabelloni.

Il match tra Sinner e Dzumhur è il secondo match del campo centrale e non inizierà prima delle 18.00 (orario italiano), con il programma che partirà alle 17.00 con il match di singolare femminile tra la britannica Francesca Jones e la statunitense Jessica Pegula. Segui l’incontro del fenomeno azzurro in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!