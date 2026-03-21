LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: inizia la caccia di Dosso, Doualla per stupire! C’è Battocletti nei 3000

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Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor 2026 in programma a Torun in Polonia. A dodici mesi dall’edizione di Nanchino, disputata dopo il rinvio legato alla pandemia, e a due anni da quella di Glasgow, i Mondiali indoor di atletica tornano nel cuore dell’Europa. E’ Torun, già sede degli Europei 2021, a ospitare la rassegna iridata al coperto nella regione polacca della Kujawy-Pomerania, per la ventunesima edizione complessiva e la terza consecutiva nel giro di tre stagioni. Un appuntamento che precede il doppio futuro evento tra India e Kazakhstan e che rappresenta l’unica manifestazione globale su pista del 2026, con 674 atleti provenienti da 118 nazioni. l’Italia inizia questa seconda giornata con una buona posizione nel medagliere grazie all’oro conquistato ieri da Andy Diaz.

La seconda giornata prende il via con l’eptathlon, senza Dario Dester, che si è ritirato per un problema muscolare. A guidare la gara è il campione del mondo in carica Simon Ehammer, con lo statunitense Kyle Garland e il francese Makenson Gletty tra i principali rivali. Subito dopo lungo e peso contribuiranno a definire gli equilibri prima del 1000 metri finale. Nelle batterie dei 60 ostacoli si apre una sfida senza il dominatore Grant Holloway, rendendo la corsa al titolo più incerta. I migliori accrediti appartengono agli statunitensi Trey Cunningham e Dylan Beard, insieme al polacco Jakub Szymanski, campione europeo. Da seguire anche Wilhem Belocian, Liu Junxi, Enrique Llopis e il giamaicano Demario Prince. L’Italia si affida a Lorenzo Simonelli, vicecampione mondiale indoor e tra i candidati al podio, con il debutto iridato anche di Oliver Mulas.

A seguire le batterie dei 60 metri femminili, con un livello tecnico elevatissimo. Riflettori su Zaynab Dosso, capace di scendere a 6.99 proprio a Torun e pronta a puntare al podio dopo le medaglie delle ultime due edizioni. L’azzurra condivide il miglior accredito con la campionessa olimpica Julien Alfred, in un campo partenti che include anche Dina Asher-Smith, Amy Hunt, Ewa Swoboda, Jacious Sears e Patrizia Van der Weken. Attesa anche per la giovanissima Kelly Doualla, al debutto mondiale. La prima finale assegna il titolo nella staffetta 4×400 mista, al debutto indoor: Stati Uniti favoriti, ma con diverse squadre europee – tra cui Polonia, Paesi Bassi, Belgio e Spagna – pronte a inserirsi nella lotta per le medaglie. Si passa poi alla finale dell’alto maschile, senza l’olimpionico Hamish Kerr. Il ruolo di favorito spetta al coreano Woo Sang-hyeok, mentre l’Europa punta su Jan Stefela e Oleh Doroshchuk. L’Italia schiera Christian Falocchi, in crescita fino a 2,30, in una gara aperta anche a outsider come Kolodziejski e il giovane Younes Ayachi.

Le semifinali degli 800 metri femminili vedono al via la favorita Keely Hodgkinson, con le etiopi Duguma e Getachew e la svizzera Werro tra le rivali principali. L’Italia prova a inserirsi con Eloisa Coiro. Negli 800 maschili, gara priva del campione uscente ma molto equilibrata, occhi su Eliott Crestan, Mark English e Mohammed Attaoui.

Nel pomeriggio domina la scena il salto con l’asta, con il fenomeno Armand Duplantis a caccia del quarto titolo mondiale indoor e reduce dal record del mondo a 6,31. Alle sue spalle il greco Karalis e il norvegese Guttormsen, con numerosi outsider in agguato. Spazio anche alla finale dei 400 metri maschili e al 1000 metri dell’eptathlon, decisivo per la classifica finale. Grande attesa per i 3000 metri femminili, con il debutto iridato indoor di Nadia Battocletti, in crescita e affiancata da Micol Majori. Le principali favorite restano le etiopi Freweyni Hailu e Aleshign Baweke, con l’australiana Jessica Hull pronta a inserirsi. Nei 3000 maschili, senza Ingebrigtsen, si apre una sfida apertissima con etiopi, statunitensi ed europei tutti in corsa.

Il salto triplo femminile propone un cast stellare con Yulimar Rojas, Leyanis Pérez-Hernández e Thea LaFond come protagoniste principali, mentre in chiusura spazio alle semifinali e finali veloci: nei 60 ostacoli Simonelli cerca conferme ad altissimo livello, nei 60 metri Dosso punta al bersaglio grosso, prima dell’epilogo con la finale dei 400 metri femminili che chiuderà una giornata ricchissima di contenuti tecnici e ambizioni azzurre.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor 2026 in programma a Torun in Polonia, cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.05 con la sessione mattutina, dalle 18.25 la seconda sessione di giornata. Buon divertimento!