LIVE Sci alpino, Discesa maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Paris all’attacco sull’amata pista di Kvitfjell

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della discesa maschile di Lillehammer, gara valevole per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. A Kvitfell (Norvegia) inizia l’ultima settimana della stagione del circo bianco con la gara conclusiva della discesa libera.

Si arriva a questa gara con la sfera di cristallo già assegnata: ad una gara dal termine Marco Odermatt ha già vinto la Coppa del Mondo di discesa libera davanti al connazionale Franjo Von Allmen. I due elvetici sono i favoriti anche per la gara odierna, dove si assegna il podio della classifica di specialità.

Al momento la terza posizione è occupata da Giovanni Franzoni che ha 13 punti di vantaggio su Dominik Paris e 32 lunghezze su Vincent Kriechmayr. Il ventiquattrenne italiano prova a chiudere nel migliore dei modi una stagione da sogno in cui ha visto il suo talento esplodere definitivamente. Il veterano azzurro va all’attacco su una pista amata per tornare alla vittoria.

Saranno 24 gli atleti in gara con 6 italiani. Il primo atleta a partire sarà Miha Hrobat alle 10.45. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcun emozione. Buon divertimento!