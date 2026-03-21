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LIVE Sci alpino, Discesa femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: duello Pirovano-Aicher per la coppa! I pettorali di partenza
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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della discesa libera femminile delle finali di sci alpino di Lillehammer. Sulla storica pista norvegese Laura Pirovano sfida Emma Aicher per la Coppa di specialità dopo la splendida doppietta siglata in Val di Fassa che le ha concesso di balzare al comando. Si partirà alle 12.30 con la discesa dell’elvetica Malorie Blanc, con le big della disciplina che si susseguiranno dal pettorale 5 al 15.
Laura Pirovano dovrà difendere un tesoretto di 28 punti sulla rivale tedesca Emma Aicher. Per l’azzurra la ghiotta possibilità di portare a casa la Coppa di specialità a margine dei clamorosi risultati maturati nel superbo mese di marzo. 5 le italiane in gara con Elena Curtoni che partirà con il pettorale numero 3. Con l’8 sarà il turno di Nicol Delago, seguita da una Sofia Goggia a caccia di un risultato di prestigio per concludere con il morale alto una stagione altalenante. L’ora della verità scatterà quando il n.14 di Pirovano varcherà il cancelletto di partenza. Ultima italiana in gara infine Nadia Delago, che chiuderà il lotto delle 24 discesiste presenti alle finali.
Si farà subito sul serio con la norvegese Marte Monsen, la migliore della seconda prova, che scenderà per seconda. Occhi puntati sull’americana Breezy Johnson, tra le migliori nei due test comparati, e chiaramente su Emma Aicher. La tedesca potrà mettere pressione su Pirovano approfittando del pettorale n.11. Il lotto delle migliori verrà chiuso dalla padrona di casa Kajsa Vickhoff Lie. Possibili outsider, che potrebbero dare una mano all’azzurra, le austriache Nina Ortlieb, Cornelia Huetter ed Ariane Raedeler. Da seguire con attenzione anche la svizzera Corinne Suter, tra le più in palla in questo finale di stagione.
La discesa libera femminile delle finali di sci alpino di Lillehammer inizierà alle 12.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurre!