Dove vedere la Milano-Sanremo 2026 in tv: orari, programma, streaming

Sale la tensione e aumenta, con il trascorrere delle ore, l’adrenalina per i corridori in vista della prima grande classica della stagione. Sabato 21 marzo è infatti in programma la Milano-Sanremo. La corsa in linea, giunta all’edizione numero 117, prende il via da Pavia, partenza prevista alle 10:10, e si conclude a Sanremo intorno alle 17:00.

Lo scorso anno l’olandese Mathieu van der Poel ha bissato il successo del 2023 bruciando in volata Filippo Ganna e Tadej Pogacar al termine di una corsa memorabile. Saranno presenti al via numerosi big per una corsa che promette spettacolo ed emozioni per tenere i tifosi con il fiato sospeso fino all’ultimo metro.

Il fuoriclasse sloveno proverà ancora una volta a sfatare il tabù vittoria e a centrare il primo grande obiettivo stagionale del 2026. Il suo compito non sarà però assolutamente semplice stante la presenza di un campo partecipanti di assoluto rilievo con buona parte del meglio del panorama internazionale.

L’Italia affida a Filippo Ganna gran parte delle possibilità di ritrovare quel successo che manca dal 2018 quando ad imporsi fu Vincenzo Nibali. L’alfiere della INEOS Grenadiers ha evidenziato una condizione eccellente nella cronometro inaugurale della Tirreno-Adriatico e, rispetto allo scorso anno, ha scelto di uscire dalla lotta per le prime posizioni della classifica generale così da risparmiare energie in vista del grande obiettivo. Solo il miglior Ganna può infatti tenere testa alle sfuriate dei due fenomeni indicati come favoriti principali e provare a far saltare il banco.

Come seguire la Milano-Sanremo? La Rai trasmetterà la corsa in diretta su Rai 2 dalle ore 14:00 alle 17:15, mentre RaiSport HD proporrà la prima parte di gara dalle 09:50 alle 14:00. La diretta streaming della gara sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento.

PROGRAMMA MILANO SANREMO 2026

Sabato 21 marzo Milano-Sanremo Pavia-Sanremo (298 chilometri)

Orario di partenza: 10:10

Orario di arrivo stimato: 17.00 circa

DOVE VEDERE LA MILANO SANREMO 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15; RaiSport HD dalla 09:50 alle 14:00

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 2 (dalle 09:45 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30), Discovery Plus, HBO Max e DAZN

Diretta live testuale: OA Sport