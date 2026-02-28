Sport in tv
Sport in tv oggi (sabato 28 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi sabato 28 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche e la Sprint Race del GP di Thailandia per la MotoGP: a Buriram inizia la stagione e si preannuncia un imperdibile confronto a viso aperto tra i piloti, in palio i primi importanti punti di questa annata agonistica. Gli amanti del grande ciclismo potranno invece divertirsi con la Omloop Nieuwsblad (semiclassica che apre il calendario belga) e la quarta tappa del Giro di Sardegna.
Abbuffata di sport invernali dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: riflettori puntati sulla discesa libera maschile a Garmisch, il superG femminile a Soldeu, le sprint in tecnica libera a Falun, lo skicross a Kopaonik, il PGS di snowboard a Krynica. Ampio spazio alle semifinali della Supercoppa Italiana di volley maschile e alla prima giornata dei Campionati Italiani Indoor di atletica con diversi big impegnati al PalaCasali di Ancona, tra cui Larissa Iapichino, Zaynab Dosso, Antonella Palmisano.
Da seguire anche le fasi calde dei tornei di tennis della settimana. Ci sarà da divertirsi con i campionati nazionali di basket, pallanuoto, la finale della Coppa Italia di rugby e il consueto piatto ben farcito di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 28 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Sabato 28 febbraio
Dalle 21.00 di venerdì 27 febbraio TENNIS – WTA 500 Merida, quarti di finale (diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Paolini-Boulter (quarto match dalle ore 21.00)
02.00 TENNIS – ATP 500 Acapulco, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Cobolli-Kecmanovic (ore 02.00)
02.40 MOTO3 – GP Thailandia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)
03.25 MOTO2 – GP Thailandia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)
04.10 MOTOGP – GP Thailandia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)
04.50 MOTOGP – GP Thailandia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
05.00 JUDO – Grand Slam a Tashkent, fasi eliminatorie (diretta streaming su Judo Tv)
05.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Moguls maschile/femminile a Nanto-Toyamaù (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)
06.45 MOTO3 – GP Thailandia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
07.30 VELA – SailGP a Sydney, prima giornata (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, canale di SailGP)
07.40 MOTO2 – GP Thailandia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
08.00 GOLF (DP World Tour) – South African Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 11.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 11.30)
09.00 ATLETICA – Campionati Italiani Assoluti Indoor, seconda giornata (diretta tv su su RaiSportHD dalle ore 15.30 alle ore 17.50; diretta streaming su Rai Play, dalle ore 15.30 alle ore 17.50)
09.00 MOTOGP – GP Thailandia, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
09.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Krynica, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)
10.00 CICLISMO – Tour du Rwanda, settima tappa: Musanze-Kigali (non è prevista diretta tv/streaming)
10.15 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – SuperG femminile a Soldeu (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)
10.15 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a Kopaonik, tabellone finale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)
11.15 CICLISMO – Omloop Nieuwsblad (diretta tv su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 13.30)
11.15 SCI ALPINO – Discesa libera maschile a Garmisch (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)
11.20 CICLISMO – Giro di Sardegna, quarta tappa: Arbatax-Nuoro (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 13.40; diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max dalle ore 13.40)
11.40 CICLISMO – Faun-Ardèche Classic (diretta streaming su Discovery Plus dalle ore 13.40)
12.30 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile a St. Moritz, prima manche (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, canale di FIL Luge)
13.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica libera maschile/femminile a Falun, qualificazioni (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)
13.00 JUDO – Grand Slam a Tashkent, Final Block (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Judo Tv, Sky Go, NOW)
13.00 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – Kaiserslautern-Paderborn (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)
13.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Grand Nancy-Plebiscito Padova (diretta streaming su European Aquatics Tv)
13.05 SPEED SKATING – Mondiali juniores, terza giornata (diretta streaming sul canale di ISU)
13.20 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio femminile a St. Moritz, prima manche (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, canale di FIL Luge)
13.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – Volo maschile HS235 a Kulm (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)
13.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Krynica, tabellone finale (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max)
13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Bournemouth-Sunderland (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)
13.45 CICLISMO FEMMINILE – Omloop Nieuwsbladg (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 16.15)
14.00 SNOOKER – Welsh Open, semifinali (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)
14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Rayo Vallecano-Athletic Bilbao (diretta streaming su DAZN)
14.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS90 femminile a Hinzenbach, qualificazione (non è prevista diretta tv/streaming)
14.15 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile a St. Moritz, seconda manche (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, canale di FIL Luge)
14.30 CALCIO (Serie C) – Albinoleffe-Vicenza (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Brescia-Lecco (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Dolomiti Bellunesi-Renate (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Forlì-Torres (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Cavese-Audace Cerignola (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Trapani-Atalanta U23 (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)
14.30 CRICKET (Mondiali T20) – Sri Lanka-Pakistan (diretta streaming su ICC Tv)
15.00 CALCIO (Serie A) – Como-Lecce (diretta streaming su DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Empoli-Cesena (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Modena-Padova (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Venezia (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)
15.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Sassari-Roseto (diretta streaming su Flima Tv)
15.00 RUGBY (Coppa Italia, finale) – Emilia-Petrarca Padova (diretta streaming su Rai Play Sport 2)
15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Roma-Savona, Salerno-Telimar (non è prevista diretta tv/streaming)
15.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Active Network-Sporting Sala Consilina (diretta streaming su canale YouTube Divisione Calcio a 5)
15.00 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio femminile a St. Moritz, seconda manche (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, canale di FIL Luge)
15.00 GOLF (PGA Tour) – Cognizant Classic, terzo giro (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 19.00)
15.20 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS90 femminile a Hinzenbach, gara (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)
15.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica libera maschile/femminile a Falun, tabellone finale (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max)
15.30 VOLLEY (Supercoppa Italiana, semifinale) – Trento-Perugia (diretta streaming su Rai Play Sport 3)
15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayer Leverkusen-Mainz (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Tre partite: Werder Brema-Heidenheim, Hoffenheim-St. Pauli, Borussia Moenchengladbach-Union Berlino (non è prevista diretta tv/streaming)
15.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Ortigia-De Akker, Trieste-Posillipo (non è prevista diretta tv/streaming)
15.45 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo femminile a St. Moritz (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, canale di ISU)
16.00 TENNIS – ATP 500 Dubai, finale: Medvedev vs Griekspoor (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Burnley-Brentford (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Liverpool-West Ham (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Newcastle-Everton (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.00 TUFFI (Coppa del Mondo) – Sincro 3 m maschile a Calgary (diretta streaming su World Aquatics Tv)
16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Barcellona-Villareal (diretta streaming su DAZN)
17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Rennes-Tolosa (non è prevista diretta tv/streaming)
17.15 CALCIO (Serie B) – Spezia-Reggiana (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)
17.30 CALCIO (Serie C) – Pro Patria-Virtus Verona (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Trento-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Perugia-Pineto (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Foggia-Casarano (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Picerno-Altamura (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)
17.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Came Treviso-Ecocity Genzano (diretta streaming su canale YouTube Divisione Calcio a 5)
17.45 CALCIO (HNL croata) – Varazdin-Hajduk Spalato (diretta streaming su Como Tv)
18.00 VOLLEY (Supercoppa Italiana, semifinale) – Civitanova-Verona (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)
18.00 CALCIO (Serie A) – Verona-Napoli (diretta streaming su DAZN)
18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Fortitudo Pomezia-CDM Futsal (diretta streaming su canale YouTube Divisione Calcio a 5)
18.15 CALCIO (Jupiler League belga) – Anversa-St. Truiden (diretta streaming su DAZN)
18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Leeds-Manchester City (diretta tv su Sky Sport 256, Sky Sport 4K; diretta streaming su SKy Go, NOW)
18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Dortmund-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Maiorca-Real Sociedad (diretta streaming su DAZN)
18.30 RUGBY (United Rugby Championship) – Dragons-Benetton (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.30 RUGBY (United Rugby Championship) – Munster-Zebre (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.30 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – New York Rangers-Pittsburgh Penguins (diretta streaming su DAZN)
18.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Brescia-Quinto, Pro Recco-Napoli (non è prevista diretta tv/streaming)
18.30 TUFFI (Coppa del Mondo) – Sincro 10 m femminile a Calgary (diretta streaming su World Aquatics Tv)
18.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – Heracles-PSV Eindhoven (diretta streaming su Como Tv)
19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Monaco-Angers (non è prevista diretta tv/streaming)
19.00 BASKET (NBA) – Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers (diretta streaming su NBA League Pass)
19.30 CALCIO (Serie B) – Avellino-Juve Stabia (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)
19.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Schio-Sesto San Giovanni (diretta streaming su Flima Tv)
20.00 CALCIO (Saudi Pro League araba) – Al Fayha-Al Nassr (diretta streaming su Como Tv)
20.00 SNOOKER – Welsh Open, semifinali (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)
20.00 TENNIS – WTA 250 Austin, semifinali (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.30 CALCIO (Serie C) – Inter U23-Alcione Milano (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)
20.30 CALCIO (Serie C) – Sambenedettese-Livorno (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.30 CALCIO (Serie C) – Ascoli-Carpi (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)
20.30 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – Greuther Fuerth-Schalke 04 (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)
20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Campobasso-Battipaglia (diretta streaming su Flima Tv)
20.45 CALCIO (Serie A) – Inter-Genoa (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)
21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Oviedo-Atletico Madrid (diretta streaming su DAZN)
21.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Philadelphia Flyers-Boston Bruins (diretta streaming su DAZN)
21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Le Havre-PSG (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.30 BASKET (NBA) – Miami Heat-Houston Rockets (diretta streaming su NBA League Pass)
21.45 CALCIO (Liga Profesional argentina) – Boca Juniors-Gimnasia Mendoza (diretta streaming su Como Tv)
22.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – San José Sharks-Edmonton Oilers (diretta streaming su DAZN)
22.00 TENNIS – ATP 250 Santiago, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)
22.30 TUFFI (Coppa del Mondo) – 3 metri femminile a Calgary (diretta streaming su World Aquatics Tv)
23.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – St. Louis Blues-New Jersey Devils (diretta streaming su DAZN)