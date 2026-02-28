LIVE Civitanova-Verona, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: seconda semifinale in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lube Civitanova Marche e Rana Verona Volley, valido per la seconda semifinale della Del Monte Supercoppa Italiana. Il programma inizierà alle 15.30 con la prima sfida, quella tra Itas Trentino Volley e Sir Safety Perugia.

Tra le due squadre protagoniste di questa avvincente sfida è difficile decretare una favorita, visto che parliamo di due squadre che hanno vissuto e stanno vivendo stagioni diverse. Civitanova ha chiuso al sesto posto la regular season dopo una prima parte di stagione di troppa sofferenza rispetto a quelle che sono le qualità della squadra di Giampaolo Medei.

Per quanto riguarda Verona, invece, la prima parte di stagione è stata da sogno visto che la squadra di Fabio Soli ha chiuso in seconda posizione dietro Perugia ma mettendosi alle spalle squadre di livello come Trento o Modena. Gli scontri diretti danno ragione a Civitanova visto che la squadra marchigiana ha vinto gli ultimi quattro scontri diretti tra Superlega e Coppa Italia.

La semifinale della Supercoppa Italiana di pallavolo maschile tra Civitanova e Verona inizierà alle 18.00 e verrà disputata al Palatrieste, impianto protagonista della competizione. Segui tutto l’incontro, punto dopo punto, con la cronaca di OA Sport in Diretta e in Live! Buon divertimento a tutti!