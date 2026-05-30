Sport in tv oggi (sabato 30 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 30 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Al Roland Garros spazio al terzo turno, sulla terra rossa di Parigi saranno impegnati Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche e la Sprint Race del GP d’Italia per la MotoGP e la gara-1 del GP di Aragon per la Superbike. Gli amanti del grande ciclismo potranno gustarsi l’ultimo arrivo in salita del Giro d’Italia e, subito a seguire, la prima tappa del Giro d’Italia femminile.

Gli Europei di ginnastica ritmica proseguono con la finale all-around delle individualiste (riflettori puntati su Sofia Raffaeli) e il concorso generale per gruppi (le Farfalle proveranno a risalire la china), poi la grande attesa per la finale della Champions League di calcio tra PSG e Arsenal. Spazio anche alla Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, tiro a segno, nuoto artistico e canottaggio, alle World Championship Series di triathlon ad Alghero e al grande rito di Piazza di Siena per l’equitazione.

In serata l’Italia affronterà il Belgio in un’amichevole di volley maschile, inizierà la semifinale scudetto di basket tra Virtus Bologna e Venezia, si potrebbe assegnare lo scudetto di pallamano tra Sassari e Cassano Magnago, andrà in scena la tappa del SailGP a New York, senza dimenticarsi delle semifinali dei Mondiali di hockey su ghiaccio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 30 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 30 maggio

00.40 RALLY – Rally del Giappone, otto prove speciali (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arenna dalle ore 03.0 alle ore 04.30 e dalle ore 06.00 alle ore 07.00; diretta streaming integrale su DAZN; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 03.30 alle ore 04.30 e dalle ore 06.00 alle ore 07.00)

01.50 CICLISMO – Giro del Giappone, sesta tappa: Hashimoto Park-Toriihara Park (non è prevista diretta tv/streaming)

04.00 BADMINTON (BWF Tour) – Singapore Open (diretta streaming su BWF Tv)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Austrian Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.00)

08.40 MOTO3 – GP Italia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.00 GINNASTICA RITMICA (Europei) – Concorso generale individuale, finale (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

09.25 MOTO2 – GP Italia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.40 SUPERBIKE – GP Aragon, prove libere 3 (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 NUOTO ARTISTICO (Coppa del Mondo) – Duet free femminile a Pontevedra (diretta streaming su World Aquatics Tv)

10.10 MOTOGP – GP Italia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.15 SCHERMA (Campionati Italiani) – Fioretto femminile/maschile, tabelloni individuali (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 20.00 per semifinali e finali; diretta streaming su Rai Play dalle ore 20.00)

10.30 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Boulder maschile ad Alcobendas, semifinali (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

10.45 TRIATHLON (World Championship Series) – Gara femminile ad Alghero (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Triathlon Tv)

10.50 MOTOGP – GP Italia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

11.00 CICLISMO – Giro d’Italia, ventesima tappa: Gemonia del Friuli-Piancavallo (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

11.00 TENNIS – Roland Garros, terzo turno (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; diretta streaming su Eurosport 1 dalle ore 17.00). Cobolli-Tien (ore 12.00), Berrettini-Comesana (secondo match dalle ore 11.00), Arnaldi-Collignon (terzo match dalle ore 11.00)

11.05 CANOTTAGGIO (Coppa del Mondo) – Semifinali a Svigilia (diretta streaming su canale di World Rowing)

11.15 SUPERBIKE – GP Aragon, Superpole (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.50 CICLISMO – Boucles de la Mayenne, seconda tappa: Aron-Pré en Pail Saint Samson (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 13.00)

12.15 CICLISMO – Alpes Isere Tour, quarta tappa: Saint Maurice l’Exil-Saint Clais du Rhone (non è prevista diretta tv/streaming)

12.45 MOTO3 – GP Italia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

13.00 CICLISMO FEMMINILE – Tour de Bretagne, seconda tappa: Plomodiern-Plomodiern, cronometro individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

13.00 RUGBY (United Rugby Championship, quarti di finale) – Bulls-Munster (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.15 NUOTO ARTISTICO (Coppa del Mondo) – Solo free maschile a Pontevedra (diretta streaming su World Aquatics Tv)

13.30 EQUITAZIONE – Piazza di Siena, Trofeo Loro Piana (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.00; diretta streaming su Rai Play Sport 3)

13.30 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Carabina 10 metri a squadre miste, finale (diretta streaming sul canale di ISSF)

13.40 MOTO2 – GP Italia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

13.45 TRIATHLON (World Championship Series) – Gara maschile ad Alghero (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Triathlon Tv)

14.00 SUPERBIKE – GP Aragon, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 16.45; differita streaming su tv8.it dalle ore 16.45)

14.00 GINNASTICA RITMICA (Europei) – Concorso generale per gruppi, finale (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 16.30; diretta streaming su Rai Play Sport 1)

14.20 CANOTTAGGIO (Coppa del Mondo) – Finali a Svigilia (diretta streaming su canale di World Rowing)

15.00 MOTOGP – GP Italia, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Charles Schwab Challenge, terzo giro (diretta streaming integrale su Discovery Plus, HBO Max; diretta streaming su Eurosport 2 dalle ore 21.00)

15.00 RUGBY (United Rugby Championship, quarti di finale) – Stormers-Cardiff (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1, gara-1 quarti di finale) – Savona-Quinto (non è prevista diretta tv/streaming)

15.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali, semifinale) – Svizzera-Norvegia (diretta streaming su sporteurope.tv)

15.30 CICLISMO FEMMINILE – Giro d’Italia, prima tappa: Cesenatico-Ravenna (diretta tv su Rai 2 dalle ore 17.00; diretta streaming su Rai Play dalle ore 17.00; diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 16.30)

16.15 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Pistola 10 metri a squadre miste, finale (diretta streaming sul canale di ISSF)

16.35 MOTOCROSS (MX2) – GP Germania, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

17.00 NUOTO ARTISTICO (Coppa del Mondo) – Team free a Pontevedra (diretta streaming su World Aquatics Tv)

17.00 PALLANUOTO (Serie A1, gara-1 quarti di finale) – Pro Recco-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

17.25 MOTOCROSS (MXGP) – GP Germania, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

17.30 PALLANUOTO (Serie A1, gara-1 quarti di finale) – Posillipo-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

17.45 EQUITAZIONE – Piazza di Siena, Sei Barriere Loro Piana (diretta streaming su Rai Play Sport 3)

18.00 CALCIO (Champions League, finale) – PSG-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 21.00; differita streaming su tv8.it alle ore 21.00)

18.00 PALLANUOTO (Serie A1, gara-1 quarti di finale) – Brescia-De Akker (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1, gara-2 playout) – Brizz Nuoto-Civitavecchia (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 WHEELCHAIR BASKET (Serie A, gara-2 finale scudetto) – Santo Stefano-Briantea 84 Cantù (diretta streaming su Rai Play Sport 2)

18.30 NUOTO ARTISTICO (Coppa del Mondo) – Solo tecnico femminile a Pontevedra (diretta streaming su World Aquatics Tv)

19.00 PALLAMANO (Serie A, finale scudetto) – Gara-2: Sassari-Cassano Magnago (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Boulder maschile ad Alcobendas, finale (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

20.00 BASKET (Serie A, semifinale scudetto) – Gara-1: Virtus Bologna-Venezia (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, LBA Tv)

20.00 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali, semifinale) – Canada-Finlandia (diretta streaming su sporteurope.tv)

20.45 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1, gara-2 playout) – Locatelli Genova-Bogliasco (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 VOLLEY (amichevole) – Italia-Belgio (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Sky Go, NOW)

21.00 RUGBY (United Rugby Championship, quarti di finale) – Leinster-Lions (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.30 VELA – SailGP a New York, prima giornata (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, canale YouTube SailGP)