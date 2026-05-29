Sport in tv oggi (venerdì 29 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 29 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul Giro d’Italia che si appresta a vivere le proprie battute conclusive. Sulle strade della Corsa Rosa le emozioni non mancheranno e nella diciannovesima tappa i corridori dovranno affrontare il mitico Giau nella frazione regina di questa edizione 2026.

In tutto questo, prosegue il cammino di giocatori e giocatrici nel Roland Garros 2026. Si dà il via al terzo turno e vedremo chi riuscirà ad andare avanti e chi invece sarà costretto a salutare la capitale francese. Da considerare la prestigiosa manifestazione equestre di Piazza di Siena, senza dimenticare gli Europei di ginnastica ritmica, l’inizio del week end di MotoGP al Mugello e gara-1 del Playoff Scudetto di basket tra Brescia e l’Olimpia Milano. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 29 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 29 maggio

08:00 Ginnastica ritmica, Europei 2026: qualificazioni individualiste seniores, clavette e nastro – Diretta streaming su gymtv.online.

09:00 Tiro a segno, Coppa del Mondo 2026 a Monaco di Baviera (Germania): quarta giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Moto3, GP Italia 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

09.50 Moto2, GP Italia 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10:00 Nuoto artistico, Coppa del Mondo 2026 a Pontevedera (Spagna): prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

10.35 Superbike, GP Aragon 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.45 MotoGP, GP Italia 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

11:00 Tennis, Roland Garros 2026: terzo turno uomini – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Eurosport2 HD, Discovry+ e su HBO Max.

11:00 Tennis, Roland Garros 2026: terzo turno donne – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Eurosport2 HD, Discovry+ e su HBO Max.

11:00 Tennis, Roland Garros 2026: secondo turno doppio uomini – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Eurosport2 HD, Discovry+ e su HBO Max.

(Bolelli/Vavassori vs Bhambri/Venus quarto e ultimo match, inizio programmazione alle 11:00)

11:45 Canoa slalom, Coppa del Mondo 2026 a Tacen (Slovenia): prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming

12:30 Ciclismo, Giro d’Italia 2026: diciannovesima tappa – Diretta tv dalle 13:45 alle 14:05 su RaiSport HD, dalle 14:05 su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

13.15 Moto3, GP Italia 2026: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

13:30 Calcio, Europei U17 2026: Italia vs Montenegro – Diretta streaming su RaiPlay Sport 2.

14.05 Moto2, GP Italia 2026: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14:30 Equitazione, Piazza di Siena 2026: Coppa delle Nazioni (prima manche) – Diretta tv su RaiSport HD (in differita su Rai 2 HD dalle 19:00); in streaming su RaiPlay Sport 1 e su www.piazzadisiena.it.

15.00 MotoGP, GP Italia 2026: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15:00 Superbike, GP Aragon 2026: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

16:30 Equitazione, Piazza di Siena 2026: Coppa delle Nazioni (seconda manche) – Diretta tv su RaiSport HD (in differita su Rai 2 HD dalle 19:00); in streaming su RaiPlay Sport 1 e su www.piazzadisiena.it.

18:00 Atletica, Meeting Bydgoszcz 2026 – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

18:00 Calcio, Europei U17 2026: Francia vs Danimarca – Diretta streaming su UEFA Tv.

20:00 Calcio, Serie B (Finale ritorno Playoff 2026): Monza vs Catanzaro – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), TV8; in streaming su tv8.it, SkyGo, NOW, DAZN e su LAB Channel.

20:00 Basket, Serie A 2026: Brescia vs Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su LBA TV.