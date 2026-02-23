MotoGP, GP Thailandia 2026: programma, orari, tv, streaming

Nel week end del 27 febbraio-1° marzo il Motomondiale 2026 inizierà il proprio percorso e lo farà da Buriram, per l’appuntamento del GP di Thailandia. Si prospetta un round particolarmente intenso in cui i piloti dovranno adattarsi alle varie condizioni che la pista offrirà, legate alle temperature che potrebbero cambiare con grande rapidità.

Tanta curiosità su quello che accadrà sulla pista thailandese. I piloti e i team potranno sfruttare i riferimenti offerti da test pre-season che si sono disputati su questa pista, ma sarà chiaramente tutto da vedere in relazione ai possibili cambiamenti meteorologici. La Ducati vuole monopolizzare la scena e il confronto tra Marc Marquez e Francesco Bagnaia sarà il tema, ma attenzione all’inserimento di Marco Bezzecchi su Aprilia.

Il fine-settimana del GP di Thailandia, round d’apertura del Motomondiale 2026, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP, in streaming su SkyGo e su NOW. Sarà possibile seguire in chiaro anche la diretta delle qualifiche delle tre classi, della Sprint Race di MotoGP e la differita delle gare domenicali.

Non ci sarà, invece, modo di vedere in chiaro prove libere e warm-up, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport. Di conseguenza, in streaming, si potranno guardare su TV8.it la diretta delle qualifiche delle tre classi, della Sprint Race di MotoGP e la differita delle gare domenicali, ma non del warm-up e delle prove libere.

GP THAILANDIA MOTOGP 2025

Venerdì 27 febbraio (orari italiani)

Ore 3.00-3.35 Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 3.50-4.30 Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 4.45-5.30 MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 7.15-7.50 Moto3, Pre-qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 8.05-8.45 Moto2, Pre-qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 9.00-10.00 MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Sabato 28 febbraio (orari italiani)

Ore 2.40-3.10 Moto3, Pre-qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 3.25-3.55 Moto2, Pre-qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 4.10-4.40 MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 4.50-5.05 MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 5.15-5.30 MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 6.50-7.05 Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 7.15-7.30 Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 7.45-8.00 Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 8.10-8.25 Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 9.00 MotoGP, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Domenica 1° marzo (orari italiani)

Ore 4.40-4.50 MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 6.00 Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 7.15 Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 9.00 MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

