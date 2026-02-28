LIVE Sci di fondo, Sprint tl Falun 2026 in DIRETTA: Pellegrino per il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica libera dal tempio dello sci di fondo di Falun, Svezia: riparte la Coppa del Mondo. L’Italia vuole ripartire da dove si è fermata.

Federico Pellegrino prova a salire ancora una volta sul podio nel format preferito e nella tecnica prediletta, dopo i due bronzi conquistati nell’ultima Olimpiade della carriera ecco che si approccia l’ultimo mese di Coppa del Mondo di Sci di fondo per l’azzurro che negli ultimi 15 anni ha tenuto alta la bandiera azzurra. Quest’oggi c’è il Re di Norvegia Johannes Hoesflot Klaebo, vincitore di tutte le competizioni individuali e a squadre di Milano Cortina 2026, il poliziotto valdostano proverà a infilarsi proprio dietro quel primo gradino del podio.

Presenti anche il 2 volte medagliato veneto Elia Barp, Michael Hellweger, Davide Graz, Simone Mocellini e Martino Carollo. Tra le donne tornano in gara le svedesi, grandissime dominatrici della rassegna a Cinque Cerchi in particolare con Linn Svahn e Jonna Sundling, accompagnate dall’oro nella team sprint Maja Dahlqvist. Loro sono le favorite (anche se non c’è Sundling), insieme a Skistad, l’Italia vuole proseguire il cammino cominciato in Val di Fiemme, con le roboanti top 12 archiviate dalle ragazze italiane. Oggi presenti Caterina Ganz e Nicole Monsorno.

Alle 13 le qualificazioni, mentre alle 15:30 scatteranno le fasi finali: vi aspettiamo!