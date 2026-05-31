Sport in tv oggi (domenica 31 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, domenica 31 maggio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con il Roland Garros, il ciclismo con il Giro d’Italia, la MotoGP con il GP d’Italia, la ginnastica ritmica con gli Europei, il basket con la Serie A, e tanto altro ancora.
A Teutschenthal si concluderà il GP di Germania di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della settima tappa della stagione 2026 del Mondiale di motocross. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15′: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16.10, per la MXGP start alle 14.15 ed alle 17.10.
L’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada si concluderà con la ventunesima tappa, che chiuderà la corsa nel Bel Paese e che prevede sia la partenza che l’arrivo a Roma dopo 131 km. Sarà una tappa che si snoderà tutta nella Capitale: la partenza fittizia è prevista alle ore 15.40, mentre la partenza reale avverrà alle ore 15.45, infine l’arrivo è calcolato tra le ore 18.38 e le ore 18.52.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Domenica 31 maggio
6.30 Golf, DP World Tour: Austrian Alpine Open, 4° giro – 9.05 Sky Sport Golf, Sky Go, NOW
9.20 Superbike, GP Aragon: warm-up – Nessuna copertura tv / streaming
9.40 MotoGP, GP Italia: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
10.25 Motocross, GP Germania: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming
10.45 Motocross, GP Germania: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming
10.55 Ciclismo femminile, Giro d’Itala: 2a tappa, Roncade-Caorle – 12.45 Discovery Plus, HBO Max, 14.00 Rai 2 HD, Rai Play
11.00 Tennis, Roland Garros: ottavi di finale singolari e doppi (2° match dalle 12.00 Bolelli/Vavassori-Paul/Willis, 4° match dalle 12.00 Errani/Vavassori-Stollar/Harrison) – Eurosport 1 HD (11.00-16.00 e 19.30-23.30), Eurosport 2 HD (11.00-21.00), Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels
11.00 Moto3, GP Italia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it
11.00 Ginnastica ritmica, Europei: finali di specialità individuali – Rai Sport HD fino alle 12.20, Rai Play Sport 1
11.10 Superbike, GP Aragon: Superpole Race – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, differita 16.40 TV8 HD, tv8.it
12.15 Moto2, GP Italia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it
12.30 Equitazione, Piazza di Siena: Gran Premio Roma – Rai Sport HD, Rai Play, www.piazzadisiena.it, sintesi in differita su Rai 2 HD dalle 19.45
13.15 Motocross, GP Germania: MX2, gara 1 – mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max
14.00 MotoGP, GP Italia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it
14.00 Golf, PGA Tour: Charles Schwab Challenge, 4° giro – Discovery Plus, HBO Max, dalle 21.00 Eurosport 2 HD, DAZN
14.15 Motocross, GP Germania: MXGP, gara 1 – mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max
15.00 Ginnastica ritmica, Europei: finali di specialità a squadre – Rai Sport HD, Rai Play
15.30 Superbike, GP Aragon: Gara-2 ad Aragon – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, differita 17.35 TV8 HD, tv8.it
15.30 Hockey ghiaccio, Mondiali: finale 3° posto, Canada-Norvegia – sporteurope.tv
15.40 Ciclismo, Giro d’Italia: 21ma tappa, Roma-Roma – Rai 2 HD, Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, dalle 16.00 Eurosport 1 HD e DAZN
16.10 Motocross, GP Germania: MX2, gara 2 – mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max
17.10 Motocross, GP Germania: MXGP, gara 2 – mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max
17.30 Volley, amichevole: Italia-Turchia – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go, NOW
19.10 Atletica, Diamond League: tappa di Rabat – 20.00 Sky Sport Arena, Rai Play Sport 1, Sky Go, NOW
20.00 Basket, Serie A: gara 2 semifinali play-off, Brescia-Milano – LBA TV, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Cielo, Sky Go, NOW, cielotv.it
20.20 Hockey ghiaccio, Mondiali: finale 1° posto, Svizzera-Finlandia – sporteurope.tv
