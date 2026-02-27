LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi sfida Marquez tra qualifiche e Sprint

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del primo week end del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Buriram, in Thailandia, andrà in scena un day-2 particolarmente intenso: prove libere, qualifiche e Sprint Race terranno banco e per i piloti il margine di errore sarà minimo se si vorrà ambire alle posizioni di vertice.

Nelle pre-qualifiche Marco Bezzecchi ha messo in mostra un grande passo sull’Aprilia. Il romagnolo ha concluso il turno di prove con il nuovo record della pista, a testimoniare la bontà del pacchetto di Noale. Bezzecchi andrà a caccia di conferme, nella consapevolezza però che il clan Ducati potrebbe avvicinarsi e quindi diventare decisamente insidioso.

Il riferimento è a Marc Marquez. Lo spagnolo ha fatto un po’ fatica a trovare la quadra sulla GP26, ma in chiusura della prove del venerdì è riuscito a trovare il bandolo della matassa, concludendo immediatamente alle spalle di Bezzecchi. Da capire quanto abbia ancora nel taschino il campione del mondo in carica, ma di sicuro le sue prestazioni non vanno sottovalutate.

Bisognerà anche comprendere quale livello riuscirà a esprimere Francesco Bagnaia. La velocità messa in mostra nel primo giorno del fine-settimana non è stata all’altezza della situazione. Pecco dovrà iniziare dalla Q1 e quindi il suo week end è in salita. Il piemontese dovrà reagire prontamente per non dare seguito a quanto accaduto nel corso della passata stagione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del primo week end del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP2 alle 04:10, a seguire le qualifiche dalle 04:50 italiane. La Sprint Race inizierà dalle 09:00 italiane e saranno 13 giri. Buon divertimento!