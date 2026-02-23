Coppa del Mondo sci alpino Soldeu 2026: programma, orari, tv, streaming. Tre gare veloci ad Andorra

L’eco delle Olimpiadi di Milano Cortina non si è ancora spento, ma è il momento di voltare pagina per lanciare lo sprint finale di una stagione lunga e impegnativa. La Coppa del Mondo di sci alpino riconquista il centro della scena e per il settore femminile propone un fine settimana dedicato alle discipline veloci a Soldeu nel Principato di Andorra. In programma la discesa libera di venerdì 27, partenza prevista alle 11:00, e i SuperG di sabato 28, recupero di quello cancellato a Zauchensee, e domenica 1 marzo, entrambe le gare inizieranno alle 10:15.

L’Italia riparte dai fasti di una rassegna olimpica nella quale Federica Brignone ha iscritto il proprio nome indelebilmente nella storia dello sport mondiale con le due medaglie d’oro ottenute in SuperG e slalom gigante, dopo il grave infortunio di aprile 2025, e Sofia Goggia ha completato la sua collezione a cinque cerchi con il bronzo in discesa.

Il grave infortunio patito da Lindsey Vonn ha inaspettatamente riaperto il discorso per la classifica di specialità. La statunitense guida con 400 punti a quattro prove dalla conclusione, l’azzurra è quinta a pari merito con la connazionale Nicol Delago a quota 180. La stagione non è stata la migliore in discesa, ma la miglior Goggia può e deve provarci.

Discorso diverso per quanto concerne il SuperG, specialità dove l’azzurra, sempre a quattro gare dal termine, è in testa con 280 punti davanti alla neozelandese Alice Robinson, seconda a 220, e alla stessa Vonn, terza con 190. Un’annata caratterizzata da un solo successo, a Val d’Isere, potrebbe chiudersi con due coppe di specialità, ulteriore certificazione dell’immenso valore di una fuoriclasse infinita.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 e RaiSport HD in base alla programmazione, in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Sky Go, NOW Tv, DAZN. OA Sport proporrà la Diretta Live testuale di ogni manche o gara.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Mercoledì 25 febbraio

Ore 11:00 Prima prova cronometrata discesa libera femminile Soldeu

Giovedì 26 febbraio

Ore 11:00 Seconda prova cronometrata discesa libera femminile Soldeu

Venerdì 27 febbraio

Ore 11.00 Discesa libera femminile Soldeu

Sabato 28 febbraio

Ore 10:15 SuperG femminile Soldeu

Domenica 1 Marzo

Ore 10:15 SuperG femminile Soldeu

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO 2026: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 , RaiSport HD in chiaro (in base alle esigenze di programmazione)

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Sky Go, NOW Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport