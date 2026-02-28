Coppa del MondoLive SportSci AlpinoSport Invernali
LIVE Sci alpino, superG Soldeu 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia difende il pettorale rosso
Il programma e la startlist del superG femminile di Soldeu
Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del primo superG femminile in programma a Soldeu (Andorra), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: nel recupero della gara non disputata a Zauchensee, al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 10.15, ci saranno 58 atlete da 15 Paesi.
In casa Italia saranno dieci le azzurre al via della gara odierna sulle 58 partenti: Roberta Melesi scatterà col 5, Elena Curtoni col 6, Sofia Goggia col 9, Federica Brignone col 10, Laura Pirovano col 17, Sara Allemand col 33, Asja Zenere col 34, Sara Thaler col 43, Nicol Delago col 45 e Nadia Delago col 54.
Si tratta del primo superG (nonché della seconda gara) dopo le Olimpiadi: nella classifica di specialità guida l’azzurra Sofia Goggia con 280 punti, davanti alla neozelandese Alice Robinson, seconda con 220, a -60, mentre l’infortuntata statunitense Lindsey Vonn è terza con 190.
Nella graduatoria generale comanda la statunitense Mikaela Shiffrin, oggi assente, con 1133 punti. L’atleta meglio piazzata tra quelle in gara ad Andorra è la tedesca Emma Aicher, terza con 734, proprio davanti a Sofia Goggia, che si attesta in quarta posizione con 646.
Il superG femminile in programma a Soldeu (Andorra), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, prenderà il via alle ore 10.15: OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 9.45 circa, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!