LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: chi si prenderà la frazione regina?

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro di Sardegna 2026. Entra nel vivo la corsa a tappe sarda con la frazione regina di questa edizione con partenza ad Arbatax ed arrivo a Nuoro 153,6 chilometri dopo.

Non ci sarà pianura in questa tappa che prevede quattro salite ufficiali e tanti strappi. La strada inizierà leggermente a salire sin dalla partenza con i corridori che dopo pochi chilometri affronteranno il Passo Genna Silana (20.3 km al 4.2% di pendenza media). Sarà la volta poi di una lunga discesa che porterà ai piedi del Passo Litu (2.5 km al 9.8%) seguito dal Dorgali (6.8 km al 5.2%).

Ci saranno poi una ventina di chilometri di falsopiano che porterà al gran finale con la salita di Nuoro (5.8 km al 5.9%) ed il Su Pradu (12 km al 5.9%). Dalla cima dell’ultima asperità mancheranno 27 chilometri con molta discesa e due strappetti finali che ricondurranno a Nuoro.

Occhi puntati su Filippo Zana (Soudal Quick-Step) che andrà caccia della doppietta tappa e maglia. L’azzurro è tra gli atleti più forti di quest’edizione ed ha già dimostrato di avere una buona gamba chiudendo al secondo posto la prima tappa. Curiosità per vedere come si comporterà in una tappa così dura Lorenzo Mark Finn (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) che negli scorsi giorni si è messo a disposizione del compagno Davide Donati.

La partenza della quarta frazione del Giro di Sardegna è prevista da Arbatax alle 11.20. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della tappa Arbatax-Nuoro a partire dalle 14.00 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!