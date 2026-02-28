LIVE Skicross, Coppa del Mondo Kopaonik 2026 in DIRETTA: Deromedis e Galli in cerca di riscatto dopo Gara 1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della fase finale della Coppa del Mondo di skicross con la pista di Kopaonik che per la seconda giornata di fila ospiterà gli sciatori e le sciatrici freestyle di tutto il mondo pronti a giocarsi punti importanti per la classifica della competizione

Nella gara maschile, l’Italia sarà rappresentata da Simone Deromedis, fresca medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, e da Yanick Gunsch, con Edoardo Zorzi e Federico Tomasoni che non sono riusciti a qualificarsi, dopo aver presenziato in Gara 1. Deromedis, che gareggerà con la ventunesima pettorina, cerca riscatto dopo un ottavo posto incolore che non lo ha visto protagonista nelle finali di ieri vinte dal tedesco Tim Hronek.

Per quanto riguarda la competizione femminile, come ieri, l’unica azzurra che ha avuto accesso ai quarti di finale è Jole Galli la quale avrà la terza pettorina. L’azzurra, cosi come Deromedis, cercherà di migliorare il posizionamento di ieri, puntando all’ingresso in Big Final che in Gara 1 è stata letteralmente dominata dalla solita Sandra Naeslund che, solo quest’anno, ha già centrato sei volte il primo posto senza avere intenzione di fermarsi.

La Gara 2 della tappa di Kopaonik in Coppa del Mondo di skicross inizierà alle 10.15 con gli ottavi di finale maschili, mentre la competizione femminile partirà, da programma, alle 10.39 con i quarti di finale. Segui l’evento in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!