LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA: Van der Poel l’uomo da battere

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Omloop Nieuwsblad 2026. Inizia la stagione delle Classiche del Nord con l’ottantunesima edizione della Omloop Het Nieuwsblad che darà il via alla stagione sulle pietre che caratterizza la primavera degli appassionati di ciclismo.

Saranno 207,2 i chilometri da percorrere con partenza a Gent ed arrivo posto a Ninove. Saranno 13 i muri da affrontare in questa corsa con 8 settori di pavè. Si entrerà nel vivo della corsa ad una sessantina di chilometri dall’arrivo quando i corridori affronteranno per la seconda volta l’Eikenberg. Da quel momento i muri si susseguiranno fino all’accoppiata Tenbosse-Parikeberg che precede il temibile tandem Muro di Grammont-Bosberg.

L’uomo da battere in questa Omloop Niewusblad è Matheiu Van der Poel (Alpecin – PremierTech). L’olandese è al debutto stagionale su strada dopo l’ennesimo inverno trionfale nel ciclocross. Nelle scorse settimane il fuoriclasse neerlandese si è laureato campione del mondo per l’ottava volta nel ciclocross diventando l’atleta più vincente della storia di questa specialità.

Non mancheranno gli avversari che proveranno a rendere la vita complicata a Van der Poel. Tra gli uomini più attesi ci sono Thomas Pidcock (Pinarello Q 36.5 Pro Cycling Team) ed Arnaud De Lie (Lotto Intermaché). In caso di arrivo in volata attenzione a Jasper Philipsen che a quel punto diventerebbe l’uomo di punta per l’Alpecin – PremierTech, Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility), vincitore 12 mesi fa, e Matthew Brennan (Team Visma | Lease a bike). Tra gli italiani proveranno a mettersi in mostra Vincenzo Albanese (EF Education – EasyPost), Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team) ed il duo della XDS Astana Team composto da Davide Ballerini ed Alberto Bettiol.

La partenza ufficiale della Omloop Nieuwsblaad è prevista per le 11.15. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcun emozione. Buon divertimento!