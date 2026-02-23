Coppa del Mondo sci alpino Garmisch Partenkirchen 2026: programma, orari, tv, streaming. Spazio alle prove veloci

La rassegna olimpica è stata definitivamente archiviata, adesso è il momento di voltare pagina e ripartire. La Coppa del Mondo di sci alpino torna protagonista e con il settore maschile sceglie la storica Garmisch-Partenkirchen per un fine settimana dedicato alle prove veloci. In programma la discesa libera di sabato 28 e il SuperG di domenica 1 marzo. Per entrambe le gare la partenza è prevista alle 11:45.

A Bormio ha vinto tre medaglie, due argenti e un bronzo, eppure Marco Odermatt è tornato a casa da grande deluso per l’esito di un’Olimpiade nella quale partiva da grande favorito. Il fuoriclasse elvetico è già pronto a rilanciarsi e ad imporre il sigillo della matematica sulla vittoria della classifica generale e su quella delle tre coppe di specialità nelle quali è saldamente al comando. Il rivale più accreditato per provare a scompaginare i piani è senza dubbio il connazionale Franjo von Allmen, mattatore a Milano Cortina con tre ori.

L’Italia riparte dalle splendide medaglie conquistate sulla Stelvio nella libera e dal desiderio del settore velocità di chiudere nel migliore dei modi una stagione ricca di risultati positivi. Giovanni Franzoni, cresciuto esponenzialmente negli ultimi mesi, deve consolidare lo status di atleta top del panorama internazionale, forte di una rassegna a cinque cerchi che lo ha definitivamente consacrato tra i grandi. Dominik Paris, per sua stessa ammissione, ha chiuso il cerchio di una carriera leggendaria con la medaglia olimpica ma ha dichiarato di non volersi assolutamente fermare ed è pronto a lasciare nuovamente il segno.

Come seguire gli eventi in tv?

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Giovedì 26 febbraio

Ore 11.45 Prima prova cronometrata discesa maschile Garmisch Partenkirchen

Venerdì 27 febbraio

Ore 11:45 Seconda prova cronometrata discesa libera Garmisch Partenkirchen

Sabato 28 febbraio

Ore 11:45 Discesa libera maschile Garmisch Partenkirchen

Domenica 1 marzo

Ore 11:45 SuperG maschile Garmisch Partenkirchen

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO 2026: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 , RaiSport HD in chiaro (in base alle esigenze di programmazione)

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport