LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Dosso e Iapichino illuminano il sabato, c’è Palmisano

Partecipanti Campionati Italiani

Buongiorno e benvenuti alla diretta live dei Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica: dopo l’antipasto di ieri pomeriggio con il getto del peso, al PalaCasali di Ancona va in scena la prima giornata effettiva della rassegna tricolore, che si disputa con tre settimane di anticipo rispetto ai Mondiali Indoor. Si preannuncia un sabato particolarmente ricco, avvincente e appassionante, con tanti big del panorama nazionale chiamati a darsi battaglia.

Dopo una mattinata all’insegna delle prove multiple, si inizierà effettivamente alle ore 14.20 con i 3000 metri di marcia femminile, dove vedremo all’opera anche Antonella Palmisano. Alle ore 15.20 spazio al salto in lungo femminile, dove Larissa Iapichino inseguirà una bella misura dopo aver vinto il World Indoor Tour. Previsto anche il salto in lungo maschile, ma Mattia Furlani ha dato forfait alla vigilia dell’evento e dunque il tasso tecnico sarà inferiore.

Grandissima attesa per Zaynab Dosso, prima donna italiana a scendere sotto i sette secondi sui 60 metri: dopo il 6.99 corso a Torun, la velocista emiliana sarà impegnata alle ore 16.30 in batteria e poi alle ore 17.40 in finale. Da seguire anche i 1500 metri con il confronto tra Federico Riva e Pietro Arese sul fronte maschile, completano il quadro le batterie dei 400 metri, il salto con l’asta maschile e i 5000 metri di marcia maschile.

Gli aggiornamenti inizieranno alle ore 14.20.