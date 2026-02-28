LIVE Trento-Perugia, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: prima semifinale incertissima!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale di Supercoppa Italiana 2026 tra Trento e Perugia. Subito una sfida incertissima con entrambe le squadre che ambiscono alla vittoria del titolo finale. Si giocherà presso il PalaTrieste nella città friulana a pochi giorni dal termine del girone d’andata della regoular season. Dall’altra parte del tabellone alle 18.00 prenderà il via Civitanova-Verona.

Trentino arriva in quel di Trieste dopo aver strappato il terzo posto alla chiusura dell’andata del torneo regolare. I campioni d’Italia vogliono centrare la seconda finale stagionale dopo aver disputato l’ultimo atto della Coppa Italia ad inizio stagione. “Saremo nuovamente protagonisti in una prestigiosa Final Four. Scenderemo in campo per combattere su ogni pallone e regalarci un grande weekend”, le parole di Marcelo Mendez, allenatore dei trentini. Il tecnico argentino potrà far leva su 13 dei 14 giocatori in rosa, con il solo Michieletto rimasto ai box. Tra coloro che hanno già alzato la Supercoppa al cielo spiccano Flavio, Lavia e Sbertoli.

Perugia arriva a Trieste da testa di serie numero uno dopo aver concluso l’andata al comando. Umbri che ricoprono il ruolo di favoriti a margine di un inverno in cui la sconfitta è quasi risultata sconosciuta, unico KO quello subito in Coppa Italia contro Verona. Tuttavia la squadra guidata da Angelo Lorenzetti in Friuli non potrà contare su due pedine fondamentali quali Loser ed Ishikawa, ma le soluzioni non mancheranno. Giannelli, Solè, Colaci e Dzavoronok i punti fermi di una autentica corazzata.

Trento-Perugia, prima semifinale di Supercoppa Italiana di volley maschile 2026, inizierà alle 15.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!