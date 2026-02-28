LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2026 in DIRETTA: Franzoni per un nuovo acuto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della discesa libera di Garmisch, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. Dopo le emozioni olimpiche si riparte nella storica località tedesca con gli azzurri che cercheranno di inscenare una nuova sfida Italia-Svizzera, duello che ha contraddistinto l’avvio del 2026. Appuntamento alle 11.15 con le prime discese sull’iconica pista Kandahar.

Partenza prevista all’origine per le 11.45, ma a causa delle temperature più che primaverili registrate in queste ore l’organizzazione ha anticipato di mezz’ora lo start ufficiale. Primi numeri dunque favoriti a causa delle condizioni climatiche, con l’americano Bryce Bennet che aprirà le danze. Proveranno ad approfittarne gli svizzeri Justin Murisier e Stefan Rogentin, che partiranno subito dopo lo statunitense. Con il n.4 spazio al canadese James Crawford, seguito poi dall’austriaco Daniel Hemetsberger.

Dal 6 all’8 avremo tre italiani consecutivamente, con Florian Schieder, Mattia Casse e Dominik Paris a caccia di un risultato di prestigio. Pista che dovrebbe consentire ai primi 10 atleti di poter gareggiare con condizioni simili, mentre Giovanni Franzoni potrebbe avere dei problemi. Il medagliato olimpico uscirà dal cancelletto con il pettorale numero 13 e dovrà fare i conti con il deterioramento del tracciato. Occhi puntati come sempre sul trio elvetico composto da Alexis Monnet, Marco Odermatt e Franjo Von Allmen. Per l’Italia al via anche Christof Innerhofer (23), Benjamin Alliod (24) e Guglielmo Bosca (35).

La discesa libera di Garmisch, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026, inizierà alle 11.15. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!