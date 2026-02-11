Sport in tv oggi (mercoledì 11 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 11 febbraio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

La Olimpiadi di Milano Cortina tengono sempre banco e monopolizzeranno l’attenzione degli appassionati nella quarta giornata di gare. Un programma ricchissimo in cui si farà fatica a seguire tutto con precisione, ma grazie alla guida offerta dal nostro sito ne risulterete sicuramente agevolati.

Andando oltre, fari puntati sul tennis internazionale coi tornei di scena questa settimana. Matteo Berrettini cercherà di fare strada nel torneo di tennis a Buenos Aires, mentre nel basket Venezia sarà impegnata in EuroCup per fare il meglio possibile. In serata tanto calcio e la Coppa Italia col match tra Bologna e Lazio e il volley femminile con la Serie A1.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO E GLI ORARI DI GIORNATA DELLE OLIMPIADI

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 11 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 11 febbraio

08:00 F1, Test Bahrain 2026 – Diretta tv dalle 13:00 su Sky Sport F1 (207); in streaming su SkyGo e su NOW.

09:10 Sport invernali, Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Diretta tv su Rai 2 dalle ore 09.10 alle ore 13.00, dalle ore 13.30 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 fino al termine delle gare; RaiSportHD dalle ore 10.30 alle ore 14.10 e dalle ore 16.40 fino al termine delle gare; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max. CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

11:00 Tennis, ATP Rotterdam 2026: ottavi di finale – Diretta tv fino alle 18:00 su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

11:00 Tennis, WTA Doha 2026: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) fino alle 17:30, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.

(Cocciaretto vs Li 1° match e inizio programma alle 11:30)

15:00 Pallanuoto femminile, Serie A1 2026: Brizz Nuoto-SIS Roma – Nessuna copertura tv/streaming.

17:00 Tennis, ATP Buenos Aires 2026: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Berrettini vs Kopriva 2° match e inizio programma non prima delle 19:30 italiane)

18:00 Pallanuoto femminile, Serie A1 2026: Plebiscito Padova-Iren Tauride L. Locatelli Genova – Nessuna copertura tv/streaming.

18:00 Calcio, Serie C 2026: Alcione vs Ospitaletto – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

18:00 Calcio, Serie C 2026: Renate vs Triestina – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

18:00 Calcio, Serie C 2026: Novara vs Albinoleffe – Diretta tv su Sky Sport Max (205), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

18:00 Calcio, Serie C 2026: Dolomiti Bellunesi vs Pergolettese – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

19:00 Pallanuoto femminile, Serie A1 2026: Rapallo Pallanuoto-AGN Energia Bogliasco 1951 – Nessuna copertura tv/streaming.

19:00 Calcio, Serie B 2026: Sudtirol vs Monza – Diretta streaming su DAZN e su LAb Chanellel.

19:00 Tennis, ATP Dallas 2026: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

19:30 Volley femminile, Serie A1 2026: Honda Cuneo Granda Volley vs Bergamo – Diretta streaming su VBTV e DAZN.

20:00 Pallanuoto femminile, Serie A1 2026: Pallanuoto Trieste-Smile Cosenza Pallanuoto – Nessuna copertura tv/streaming.

20:00 Pallanuoto, Champions League 2026: VK Jadran Split-Pro Recco Waterpolo – Nessuna copertura tv/streaming.

20:00 Pallanuoto, Champions League 2026: AN Brescia Team-CSM Oradea – Nessuna copertura tv/streaming.

20:00 Basket, Champions League 2026: Trieste vs Gran Canaria – Diretta streaming su DAZN.

20:00 Volley femminile, Serie A1 2026: Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Eurotek Laica Uyba – Diretta streaming su VBTV e DAZN.

20:00 Volley femminile, Serie A1 2026: Numia Vero Volley Milano vs Omag-Mt San Giovanni in Marignano – Diretta streaming su VBTV.

20:00 Basket, EuroCup 2026: Venezia vs Hapoel Jerusalem – Diretta tv su Sky Sport Basket (206); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20:00 Calcio, Serie B 2026: Avellino vs Frosinone – Diretta streaming su DAZN e su LAb Channel.

20:00 Calcio, Serie B 2026: Bari vs Spezia – Diretta streaming su DAZN, LAb Channel.

20:00 Calcio, Serie B 2026: Empoli vs Juve Stabia – Diretta streaming su DAZN, LAb Channel.

20:30 Calcio, Premier League 2026: Manchester City vs Fulham – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

20:30 Calcio, Serie C 2026: Pro Vercelli vs Vicenza – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20:30 Calcio, Serie C 2026: Union Brescia vs Virtus Verona – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20:30 Calcio, Premier League 2026: Aston Villa vs Brighton – Diretta tv su Sky Sport 258; in streaming su SkyGo e su NOW.

20:30 Calcio, Premier League 2026: Crystal Palace vs Bunley – Diretta tv su Sky Sport 259; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Volley femminile, Serie A1 2026: Wash4green Monviso Volley vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Diretta Tv su RaiSport HD; in streaming su VBTV e RaiPlay.

20.30 Volley femminile, Serie A1 2026: Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta streaming su VBTV.

20.30 Volley femminile, Serie A1 2026: Cbf Balducci Hr Macerata vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta streaming su VBTV.

20:45 Calcio, Coppa di Germania: Bayern Monaco v Lipsia – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW.

21:00 Calcio, Coppa Italia 2026: Bologna vs Lazio – Diretta tv su Italia 1 HD; in streaming su Mediaset Infinity.

21:15 Calcio, Premier league 2026: Sunderland vs Liverpool – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGO e su NOW.

LA DIRETTA LIVE DEL LIVEBLOG CON TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI TUTTI GLI SPORT DELLE OLIMPIADI

LA DIRETTA LIVE DEI TEST DI F1 DALLE 8.00

LA DIRETTA LIVE DELLA COMBINATA NORDICA ALLE 10.00 E 13.45

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DI SKELETON FEMMINILE DALLE 10.00

LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 11.30

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DI SKELETON MASCHILE DALLE 12.30

LA DIRETTA LIVE DELL’INDIVIDUALE FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.15

LA DIRETTA LIVE DEI DOPPI DI SLITTINO DALLE 17.00

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING DALLE 19.05

LA DIRETTA LIVE DELLA DANZA LIBERA DEL PATTINAGGIO DI FIGURA DALLE 19.30

LA DIRETTA LIVE DI MILANO-SAN GIOVANNI IN MARIGNANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI HOCKEY GHIACCIO DALLE 21.10