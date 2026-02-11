LIVE Italia-Svezia, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: gli azzurri sfidano subito il fuoriclasse Edin

Seguici su
Italia-Svezia, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: gli azzurri sfidano subito il fuoriclasse Edin

2 minuti fa

Joel Retornaz
Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima partita del torneo di curling maschile delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026! L’Italia affronterà il fortissimo quartetto svedese, una sfida davvero ostica per cominciare il round robin.

Dopo l’avvincente torneo misto, in cui la copppia azzurra Amos Mosaner/Stefania Constantini ha conquistato la medaglia di bronzo, il curling continua ad essere protagonista a questi Giochi Olimpici! Da oggi infatti prendera il via il torneo maschie, in cui  l’Italia presenta un quartetto di alto livello. Amos Mosaner, Joel Retornaz, Mattia Giovanella e Sebastiano Arman proveranno ad agguantare un piazzamento di assoluto prestigio.

Si tornerà a giocare il curling più “tradizionale” sul ghiaccio di Cortina; il torneo misto infatti presenta alcune regole peculiari che non sono presenti nelle partite dei quartetti: le formazioni saranno innanzitutto composte da quattro uomini o quattro donne, le partite dureranno poi dieci end (e non otto come nel misto), all’interno dei quali ogni squadra ha a disposizione otto stone (e non sei). La differenza più grande è però tattica; nei quartetti non sono presenti le due stone già posizionate prima dell’inizio dell’end, il ghiaccio si presenta quindi completamente pulito.

Il quartetto italiano, guidato dallo skip Retornaz, è un team di altissimo livello. Il team azzurro ha inanellato una serie di risultati positivi negli ultimi anni: due bronzi (2021-2022) e un quarto posto (2025) agli Europei e il bronzo ai Mondiali 2024. Risultati che certificano la qualità del quartetto tricolore e che evidenziano come l’obiettivo podio non sia irraggiungibile per questa squadra. Per giocarsi le medaglie occorre limare al minimo i passi falsi fin dall’inizio del torneo, così da arrivare fra i primi quattro del round robin e approdare in semifinale. 

L’Italia comincia il suo torneo contro una delle squadre più forti! La Svezia ha vinto 6 degli ultimi 8 mondiali ed è anche la camponiessa d’Europa in carica! Il quartetto scandinavo, oltre che sul fresco campione olimpico del torneo misto Rasmus Wranaa, può contare sullo straordinario skip Niklas Edin. Oltre a loro due sul ghiaccio ci saranno anche Oskar Eriksson e  Simon Olofsson

La partita fra Italia e Svezia, primo match del torneo maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, inizierà alle ore 19.05OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!

