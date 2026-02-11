LIVE Italia-Svezia, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: gli azzurri sfidano subito il fuoriclasse Edin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima partita del torneo di curling maschile delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026! L’Italia affronterà il fortissimo quartetto svedese, una sfida davvero ostica per cominciare il round robin.

Dopo l’avvincente torneo misto, in cui la copppia azzurra Amos Mosaner/Stefania Constantini ha conquistato la medaglia di bronzo, il curling continua ad essere protagonista a questi Giochi Olimpici! Da oggi infatti prendera il via il torneo maschie, in cui l’Italia presenta un quartetto di alto livello. Amos Mosaner, Joel Retornaz, Mattia Giovanella e Sebastiano Arman proveranno ad agguantare un piazzamento di assoluto prestigio.

Si tornerà a giocare il curling più “tradizionale” sul ghiaccio di Cortina; il torneo misto infatti presenta alcune regole peculiari che non sono presenti nelle partite dei quartetti: le formazioni saranno innanzitutto composte da quattro uomini o quattro donne, le partite dureranno poi dieci end (e non otto come nel misto), all’interno dei quali ogni squadra ha a disposizione otto stone (e non sei). La differenza più grande è però tattica; nei quartetti non sono presenti le due stone già posizionate prima dell’inizio dell’end, il ghiaccio si presenta quindi completamente pulito.

Il quartetto italiano, guidato dallo skip Retornaz, è un team di altissimo livello. Il team azzurro ha inanellato una serie di risultati positivi negli ultimi anni: due bronzi (2021-2022) e un quarto posto (2025) agli Europei e il bronzo ai Mondiali 2024. Risultati che certificano la qualità del quartetto tricolore e che evidenziano come l’obiettivo podio non sia irraggiungibile per questa squadra. Per giocarsi le medaglie occorre limare al minimo i passi falsi fin dall’inizio del torneo, così da arrivare fra i primi quattro del round robin e approdare in semifinale.

L’Italia comincia il suo torneo contro una delle squadre più forti! La Svezia ha vinto 6 degli ultimi 8 mondiali ed è anche la camponiessa d’Europa in carica! Il quartetto scandinavo, oltre che sul fresco campione olimpico del torneo misto Rasmus Wranaa, può contare sullo straordinario skip Niklas Edin. Oltre a loro due sul ghiaccio ci saranno anche Oskar Eriksson e Simon Olofsson.

La partita fra Italia e Svezia, primo match del torneo maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, inizierà alle ore 19.05: OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!