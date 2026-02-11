LIVE Slittino, Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: azzurre e azzurri a caccia di una medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle due gare di doppio dello slittino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Nuovo giorno, nuove gare sul budello “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo: quest’oggi verranno assegnate le medaglie per il doppio maschile ed il doppio femminile.

Entrambe le gare si disputeranno su due prove con almeno una coppia italiana iscritta in ogni categoria. Gli azzurri e le azzurre partono tra gli outsider di questa gara e proveranno a stupire la concorrenza, guadagnandosi un posto sul podio e qualcosa di anche più grande.

La coppia femminile italiana è composta da Andrea Voetter e Marion Oberhofer. Il doppio italiano ha dimostrato di poter essere molto veloce su questa pista ed arriva alla prima manche con grande fiducia, dettata dal successo nella quinta e nella sesta manche di prove.

Le principali favorite per l’oro sono le austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp. Nella lotta per le medaglie ci saranno anche le lettoni (Marta Robezniece/Kitija Bogdanova), americane (Chevonne Forgan/Sophia Kirkby) e le tedesche (Dajana Eitberger/Magdalena Matschina).

Al maschile l’Italia potrà contare su due doppi, entrambi molto competitivi. Ivan Nagler e Fabian Malleier hanno vinto le prime due manche della prova, mentre nella terza si sono imposti Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner. La concorrenza per le medaglie sembra essere molto agguerrita con i lettoni Martins Bots/Roberts Plume che hanno dimostrato un buon feeling con questo budello, ed entrambi i team di Germania, Austria e Stati Uniti d’America, i quali hanno fatto vedere sprazzi di grande velocità in prova.

Si partirà alle 17.00 con la prima manche del doppio femminile, seguita dalla prima manche del doppio maschile, programmata per le 17.51. Alle 18.53 è previsto il via della seconda manche donne, mentre alle 19.44 si assegneranno le medaglie tra gli uomini. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale delle gare dei doppi di slittino con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!!