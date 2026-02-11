LIVE Skeleton, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: nuovi test per Margaglio e Fumagalli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE alla quinta e sesta prova dello skeleton femminile sul budello di Cortina d’Ampezzo. Oggi le atlete effettueranno le ultime due manche d’allenamente prima della gara ufficiale che assegnerà il titolo olimpico!

Le azzurre Valentina Margaglio e Alessandra Fumagalli hanno avuto un rendiment piuttosto differente nelle prime discese sulla pista. Margaglio, la più accreditata fra le italiane, è stata protagonista di prove molto positive. Ad esclusione della seconda manche, macchiata da alcune sbavature, l’azzurre è rimasta sempre a ridosso delle migiori. Fumagalli invece è sempre rimasta più attardata, non riuscendo mai ad entrare fra le migliori dieci. L’atleta italiana non punta certo alle posizioni di vertice, ma un piazzamento a ridosso della top-10 sarebbe veramente un bel risultato.

Nei giorni scorsi, quando sono state effettuate le prime quattro prove, ha regnato l’equilibrio sulla pista Eugenio Monti. 3 “vincitrici” diverse su 4 manche disputate testimoniano il livello piuttosto omogeneo delle atlete in gara. Per le posizioni di rilevo sembra potersi delineare una sfida fra Austria e Gran Bretagna. La londinese Stoecker è riuscita a vincere due delle manche di prova effettuate, mostrando una gran feeling con la pista ampezzana; bene però ha fatto anche le sue connazionali Coltman e Tarbit, che hanno concluso sempre a ridosso delle prime posizioni.

Per quanto riguarda l’austria la carta vincente per la nazione alpina potrebbe essere Janine Flock; dopo una prima discesa difficile la classe ’89 è salita notevolmente di tono, piazzandosi fra le migliori tre nella seconda e terza manche di prova, riuscendo poi ad agguantare il miglior crono nella quarta discesa di allenamento con il tempo di 57.80. Attenziona anche alla tedesca Pfeifer, “vincitrice” della seconda manche del primo giorno, ma piuttosto altalenante nel rendimento in questi primi giorni.

Le ultime due manche di prova dello skeleton femminile pertiranno alle 10.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale delle discese d’allenamento con cronaca dettagliata ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!