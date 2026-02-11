LIVE Combinata nordica, Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: oggi, come 20 anni fa, c’è Alessandro Pittin!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prima prova individuale di Combinata Nordica alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si comincia con la gara su trampolino piccolo dagli impianti di Predazzo e Tesero, frazione Lago.

Competizione che si preannuncia scoppiettante ed aperta per tantissimi candidati al podio, si parte anche per una disciplina che prevede solo competizioni maschili in Val di Fiemme. Favorito della vigilia su trampolino e pista da fondo il norvegese Jens Luraas Oftebro, a cui viene a attribuito questo ruolo in quanto fondista più competitivo del circuito e in grande ripresa sul trampolino. La Germania vuole confermare il titolo vinto nel 2022 da Vinzenz Geiger, e ci proverà con Schmid e Rydzek. L’Austria con Lamparter e Rettenegger (Stefan, non Thomas) dovrà provare a fare la differenza nel salto, perché difficilmente questi due potrebbero arginare Geiger ed Oftebro partendo insieme nel fondo. Insomma, ci sarà da divertirsi!

Alessandro Pittin è senza dubbio il custode della storia più commovente di questi Giochi olimpici. Nel 2006 fece il suo esordio a cinque cerchi, e fu anche il primo a saltare nella prima competizione, quest’oggi torna a distanza di ben vent’anni e lo fa per disputare l’ultima Olimpiade della lunghissima carriera. L’azzurro di punta però è Samuel Costa, che proverà ad entrare nei primi 20. Storia interessante anche quella dell’altoatesino, che aveva smesso di gareggiare, ma che è tornato ed è attualmente il leader del movimento azzurro.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE della prima prova individuale di Combinata Nordica alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si comincia con la gara su trampolino piccolo dagli impianti di Predazzo e Tesero, frazione Lago. Segmento di salto in programma alle , quello di sci di fondo alle. Vi aspettiamo!