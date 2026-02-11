Live SportMilano Cortina 2026OlimpiadiSci AlpinoSport Invernali
LIVE Sci alpino, SuperG maschile Olimpiadi in DIRETTA: Franzoni sfida Odermatt e gli svizzeri
Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del superG maschile di sci alpino in programma a Bormio (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la gara si disputerà a partire dalle ore 11.30.
I quattro azzurri al cancelletto di partenza saranno Christof Innerhofer, che scatterà con il pettorale numero 4, Giovanni Franzoni, che prenderà il via con il 9, Dominik Paris, che partirà con il 13, e Mattia Casse, che scenderà con il 17.
Saranno al cancelletto di partenza 42 atleti in rappresentanza di 21 Paesi: attenzione alla squadra elvetica, che annovera tra le sue fila Marco Odermatt, Franjo Von Allmen, Alexis Monney e Stefan Rogentin, ma occhio anche all’austriaco Vincent Kriechmayr.
Il superG maschile di sci alpino in programma a Bormio (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, prenderà il via alle 11.30: OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 11.00 circa, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!